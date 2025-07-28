Можливо, ми перебуваємо в чорній дірі: на це вказує незрозуміла поведінка галактик

Астрономи вивчили дані спостережень космічного телескопа Вебб за раннім Всесвітом і виявили щось несподіване. Виявилося, що багато галактик обертаються не так, як припускали вчені. Одне з пояснень полягає в тому, що наш Всесвіт може перебувати всередині гігантської чорної діри.

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Дані спостережень телескопа Вебб за одними з найперших галактик у Всесвіті, які існували вже за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, показали дещо несподіване. Виявилося, що більшість виявлених галактик у ранньому Всесвіті обертаються в одному напрямку щодо Чумацького Шляху. Це відкриття кидає виклик космологічній моделі Всесвіту і автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вважають, що це може вказувати на те, що наш Всесвіт існує всередині величезної чорної діри, пише IFLScience.

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"Неправильні" галактики з раннього Всесвіту

Астрономи вивчили зображення 263 виявлених телескопом Вебб галактик у ранньому Всесвіті, що дало їм змогу визначити напрямок обертання галактик щодо Чумацького Шляху. Сучасна модель Всесвіту передбачає, що Всесвіт є практично однаковим у всіх напрямках у досить великих масштабах. Це означає, що у сучасних галактик не повинно бути переважного напряму обертання, і це ж повинно бути вірно для галактик з раннього Всесвіту.

Але дослідження показало, що більша частина галактик обертаються в одному напрямку щодо Чумацького Шляху. Тобто 60% вивчених галактик обертаються за годинниковою стрілкою, а решта 40% — проти годинникової стрілки.

За словами вчених, у Всесвіті має бути однакова кількість галактик, які обертаються за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки щодо Чумацького Шляху. Тож пояснити той факт, що деякі галактики мають переважне обертання дуже складно і все ж таки в науковців є припущення.

Можливо, ми живемо всередині величезної чорної діри

Одне припущення полягає в тому, що пояснити несподіваний напрямок обертання галактик можна, якщо наш Всесвіт перебуває всередині чорної діри, яка існує у більшому Всесвіті. Якщо Всесвіт уже обертався незабаром після появи, то це пояснення узгоджується з теоріями про те, що наш Всесвіт перебуває всередині чорної діри, що обертається. Але якщо Всесвіт виник вже обертовим, то в такому разі моделі космосу потребують перегляду.

Галактики, що обертаються так само, як Чумацький Шлях, виділені червоним кольором, а в протилежному напрямку — синім Фото: solar-system

Довести припущення про те, що ми перебуваємо всередині чорної діри неймовірно складно, а тому автори дослідження пропонують ще одне пояснення дивному обертанню галактик.

Є й інше пояснення

Через ефект Доплера, внаслідок якого світло галактик може бути синім або червоним залежно від відстані та обертання відносно Чумацького Шляху, світло галактик може бути яскравішим. Принаймні це стосується галактик, які обертаються не за годинниковою стрілкою щодо нашої галактики. Якщо швидкість обертання Чумацького Шляху має більший вплив, ніж припускали астрономи, це може пояснити, чому багато галактик обертаються в протилежному напрямку відносно нашої галактики.

Якщо це справді так, то доведеться переглянути вплив швидкості обертання Чумацького Шляху на вимірювання відстаней до дуже далеких галактик. Зміна вимірювання відстаней до далеких галактик може пояснити, чому відрізняються значення швидкості розширення Всесвіту. Також це може пояснити, чому існують галактики, вік яких більший, ніж у самого Всесвіту, якщо брати за основу вимірювання відстаней до них.

Обидва пояснення відкриття вчених вимагають подальших спостережень за космосом, які можуть підтвердити одну із запропонованих гіпотез або ж спростувати обидві.

Як уже писав Фокус, вчені запропонували нову теорію, що пояснює початкові етапи життя Всесвіту за допомогою гравітації і квантової фізики. Тобто, всупереч наявним теоріям, без необхідності гіпотетичних частинок і полів.

Також Фокус писав про те, що дослідження метеорита, виявленого на Землі, показує, що кам'янисті планети, розташовані поруч із Сонцем, а також далі від зірки, могли утворитися одночасно. Це ставить під сумнів наявну модель еволюції Сонячної системи.