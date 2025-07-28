Сонячна система з'явилася відразу: відкриття кидає виклик існуючій теорії

Дослідження стародавнього метеорита, виявленого на Землі, показує, що кам'янисті планети, розташовані поруч із Сонцем, а також далі від зірки, могли утворитися одночасно. Це ставить під сумнів наявну модель еволюції Сонячної системи.

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Учені вивчили метеорит Northwest Africa 12264, що впав на Землю, і дійшли висновку, що він утворився в зовнішній частині Сонячної системи. Аналіз метеорита припускає, що кам'янисті планети, такі як Земля, і далекі кам'янисті крижані тіла могли утворитися одночасно. Це відкриття кидає виклик існуючій теорії, згідно з якою планети, розташовані ближче до Сонця, утворилися раніше планет, розташованих далі від нашої зірки, за поясом астероїдів між Марсом і Юпітером. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Live Science.

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Наразі вченим відомо, що планети формуються в протопланетних дисках із газу та пилу, які оточують молоді зірки. У цьому диску частинки матеріалу стикаються, а потім злипаються разом і цей процес відомий як акреція. Частинки накопичуються доти, доки не виникають кам'янисті планети. У міру того, як ці планети нагріються, відбувається поява таких шарів, як ядро, мантія і кора планети.

Дослідження стародавнього метеорита, виявленого на Землі, показує, що кам'янисті планети, розташовані поруч із Сонцем, а також далі від зірки, могли утворитися одночасно Фото: solar-system

Вчені вважали, що внутрішні кам'янисті планети Сонячної системи, Меркурій, Венера, Земля і Марс, були створені першими приблизно 4,566 млрд років тому. Після них приблизно 4,563 млрд років тому були створені газові гіганти, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, а також крижані кам'янисті тіла в зовнішній частині Сонячної системи. Вважалося, що величезні планети і крижані тіла з'явилися пізніше через те, що в зовнішній частині Сонячної системи холодніше через велику відстань від Сонця.

Метеорит Northwest Africa 12264 Фото: phys.org

Вчені вважали, що більш далекі кам'янисті планети формувалися повільніше, адже вищий вміст води і льоду сповільнював внутрішнє нагрівання і формування ядра. Під час вивчення метеорита дослідники виявили таке співвідношення хрому і кисню, яке вказує на те, що космічний камінь був створений у зовнішній частині Сонячної системи. Дослідження показало, що цей метеорит утворився 4,564 млрд років тому. Тобто всього на 2-3 мільйони років пізніше утворення найбільш ранніх твердих матеріалів Сонячної системи.

Досі вважалося, що таке раннє формування планет характерне тільки для тіл у внутрішній частині Сонячної системи. Докази того, що кам'янисті планети за межами орбіти Юпітера формувалися так само швидко і в той самий час, що і планети ближче до Сонця, змінюють розуміння того, як формуються планети.

Як уже писав Фокус, відкриття нової екзопланети допомогло астрономам виявити цікаву согбенность на її рідній зірці. Ця зоряна пляма має величезний розмір і існує набагато довше, ніж подібні плями на Сонці.

Також Фокус писав про те, що вчені представили нову теорію походження Всесвіту, яка може переписати підручники з фізики. Вчені переосмислили походження Всесвіту, використовуючи тільки гравітацію і квантову механіку, без необхідності гіпотетичних полів і недоведених припущень.