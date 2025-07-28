Солнечная система появилась в одночасье: открытие бросает вызов существующей теории

Исследование древнего метеорита, обнаруженного на Земле, показывает, что каменистые планеты, расположенные рядом с Солнцем, а также дальше от звезды, могли образоваться одновременно. Это ставит под сомнение существующую модель эволюции Солнечной системы.

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Ученые изучили метеорит Northwest Africa 12264, упавший на Землю, и пришли к выводу, что он образовался во внешней части Солнечной системы. Анализ метеорита предполагает, что каменистые планеты, такие как Земля, и далекие каменистые ледяные тела могли образоваться одновременно. Это открытие бросает вызов существующей теории, согласно которой планеты, расположенные ближе к Солнцу, образовались раньше планет, расположенных дальше от нашей звезды, за поясом астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Live Science.

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Сейчас ученым известно, что планеты формируются в протопланетных дисках из газа и пыли, которые окружают молодые звезды. В этом диске частицы материала сталкиваются, а затем слипаются вместе и этот процесс известен как аккреция. Частицы накапливаются до тех пор, пока не возникают каменистые планеты. По мере того, как эти планеты нагреются, происходит появление таких слоев, как ядро, мантия и кора планеты.

Исследование древнего метеорита, обнаруженного на Земле, показывает, что каменистые планеты, расположенные рядом с Солнцем, а также дальше от звезды, могли образоваться одновременно Фото: NASA

Ученые считали, что внутренние каменистые планеты Солнечной системы, Меркурий, Венера, Земля и Марс, были созданы первыми примерно 4,566 млрд лет назад. После них примерно 4,563 млрд лет назад были созданы газовые гиганты, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также ледяные каменистые тела во внешней части Солнечной системы. Считалось, что огромные планеты и ледяные тела появились позже из-за того, что во внешней части Солнечной системы более холодно из-за большого расстояния от Солнца.

Метеорит Northwest Africa 12264 Фото: phys.org

Ученые считали, что более далекие каменистые планеты формировались более медленно, ведь более высокое содержание воды и льда замедляло внутренний нагрев и формирование ядра.В ходе изучения метеорита исследователи обнаружили такое соотношение хрома и кислорода, которое указывает на то то, что космический камень был создан во внешней части Солнечной системы. Исследование показало, что этот метеорит образовался 4,564 млрд лет назад. То есть всего на 2-3 миллиона лет позже образования самых ранних твердых материалов Солнечной системы.

До сих пор считалось, что такое раннее формирование планет характерно только для тел во внутренней части Солнечной системы. Доказательства того, что каменистые планеты за пределами орбиты Юпитера формировались так же быстро и в то же время, что и планеты ближе к Солнцу, меняют понимание того, как формируются планеты.

Как уже писал Фокус, открытие новой экзопланеты помогло астрономам обнаружить интересную согбенность на ее родной звезде. Это звездное пятно имеет огромный размер и существует намного дольше, чем подобные пятна на Солнце.

Также Фокус писал о том, что ученые представили новую теорию происхождения Вселенной, которая может переписать учебники по физике. Ученые переосмыслили происхождение Вселенной, используя только гравитацию и квантовую механику, без необходимости гипотетических полей и недоказанных предположений.