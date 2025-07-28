Ученые обнаружили "прыщ" размером 122 000 км, он "беспокоит" звезду не менее 7 лет (фото)

Открытие экзопланеты помогло астрономам обнаружить гигантское пятно на ее родной звезде, которое занимает 7% ее поверхности. Самые большие пятна на Солнце занимают всего 0,3% нашей звезды и существуют намного меньше.

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Астрономы обнаружили большинство экзопланет, то есть миров за пределами Солнечной системы, с помощью их движения на фоне звездного диска. Теперь астрономы обнаружили не только новую планету, но это открытие позволило обнаружить на звезде пятно, которое занимает целых 7% поверхности звезды и существует примерно 7 лет, что достаточно необычно. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Когда планеты проходят на фоне диска своей звезды, то у последней уменьшается яркость. Таким образом астрономы могут сделать вывод о том, что там находится планета и какие она имеет характеристики. Ученые с помощью такого транзитного метода, используя космический телескоп TESS, обнаружили новую экзопланету, названную TOI-3884 b. Она похожа на Нептун и ее масса примерно в 33 раза больше, чем у Земли. Вращается планета вокруг карликовой звезды спектрального класса М под названием TOI-3884.

Исследование выявило асимметричное падение яркости звезды, а это значит, что поверхность звезды не была равномерно яркой, и был обнаружен более тусклый участок, который оказался звездным пятном. Звездные пятна, как и пятна на Солнце представляет собой более холодные и темные участки поверхности с перепутанными линиями магнитного поля.

Анализ звездного пятна показал, что что оно имеет диаметр примерно 122 000 км и занимает примерно 7% поверхности звезды TOI-3884. Для сравнения, самые большие солнечные пятна, диаметром 160 000 км, занимают всего 0,3% поверхности Солнца.

Самые большие солнечные пятна, диаметром 160 000 км, занимают всего 0,3% поверхности Солнца Фото: space.com

По словам ученых, этот "прыщ" на звезде TOI-3884 существует уже примерно 7 лет, в то время как пятна на Солнце существуют максимум несколько месяцев.

Астрономы решили выяснить, каким образом звездное пятно вызывает появление необычных световых сигналов при прохождении планеты на фоне звезды. Одна гипотеза заключается в том, что время, за которое звезда TOI-3884 совершает один оборот вокруг своей оси равно или кратно времени, за которое планета TOI-3884 b совершает один оборот вокруг звезды. Вторая гипотеза е заключается в том, что планета вращается над одним из полюсов звезды, на котором находится звездное пятно, слегка смещенное от центра. Последняя гипотеза также предполагает, что орбита планеты сильно наклонена, возможно, она является перпендикулярной экватору звезды. Для сравнения, у всех планет Солнечной системы орбиты наклонены менее чем на 10 градусов.

В результате исследования астрономы исключили первую гипотезу. Наиболее подходящее объяснение заключается в том, что экзопланета TOI-3884 b вращается по почти перпендикулярной орбите вокруг своей звезды, а звездное пятно находится на широте 80 градусов. Моделирование также предполагает, что пятно перемещается, что делает его видимым или частично видимым для телескопа, что объясняет небольшие изменения в перемещении планеты на фоне своей звезды.

Как уже писал Фокус, на расстоянии 35 световых лет от нас, астрономы обнаружили новую экзопланету. Она немного больше Земли, но, как считают ученые, у нее есть условия для того, чтобы быть пригодной для жизни.

Также Фокус писал о том, что жизнь на Марсе была найдена еще 50 лет назад, но ученые считают, что мы же ее и убили.