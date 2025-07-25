Жизнь на Марсе была найдена еще 50 лет назад: астробиолог утверждает, что мы же ее и убили

Эксперт в астробиологии считает, что люди нашли жизнь на Марсе еще около 50 лет назад. После чего эта жизнь могла быть убита в ходе эксперимента, который провел на Красной планете земной аппарат.

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Задолго до марсохода Curiosity, на Марс приземлились два посадочных аппарата. В рамках миссии “Викинг” были получены не только первые снимки марсианской поверхности, но и проведены первые биологические испытания марсианского грунта. В частности, аппараты искали признаки жизни в почве Марса, пишет IFL Science.

Результаты этих тестов оказались довольно неоднозначными. Большая часть экспериментов не дала никаких результатов. Но аппараты смогли найти следы хлорированной органики, но тогда ученые решили, что это загрязнение, которое было принесено аппаратами с Земли.

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В одном из таких экспериментов марсианскую почву добавили воду, в которой были разного рода питательные вещества, а также радиоактивный углерод. Ученые предполагали, что если бы в грунте были микроорганизмы, то они потребляли бы вещества из воды и выделяли радиоактивный углерод в форме газа.

В первом эксперименте появился радиоактивный газ, но контрольный эксперимент не подтверди его наличие. Результаты последующих попыток также были неоднозначными.

В итоге, результаты первого удачного теста были списаны на перхлорат – это соединение, которое обычно используется в фейерверках и ракетном топливе. Ученые посчитали, что именно прехлорат мог метаболизировать питательные вещества.

Но существует и другое объяснение увиденному. Эксперт в планетарной безопасности и астробиологии из Берлинского технического университета Дирк Шульце-Макух выдвинул очень неприятное предположение. Он допускает, что во время эксперимента добавление воды было огромной ошибкой, и возможно, именно это убило микробы, которые все же удалось найти аппаратам на Марсе.

Ученый приводит в пример микробы, которые живут одной из самых сухих пустынь на Земле Атакаме, где они обитают в соляных породах, а влагу получают исключительно из воздуха. Если полить такие микробы водой, то они тут же погибнут.

По словам Шульц-Макуха, именно это могло бы объяснить, что все последующие эксперименты с марсианской почвой больше не дали никаких результатов.

“Представьте, что с вами случилось нечто подобное. Например, если бы какой-то инопланетянин прилетел на Землю и нашел вас в пустыне. Он бы решил вас спасти сбросил посреди океана. Несмотря на то, что люди наполовину состоят из воды, мы все еще можем утонуть. Я думаю, что именно это произошло во время экспериментов миссии “Викинг”, - подчеркивает эксперт.

Также астробиолог допустил, что в клетках марсианской жизни могла присутствовать перекись водорода. Тогда эксперимент с водой был бы особенно жестоким.

“Такая адаптация могла бы дать жизни особые преимущества на Марсе, обеспечивая ей низкую температуру замерзания, источник кислорода, а также возможность впитывать и удерживать влагу”, - добавляет эксперт.

По его словам, если бы в марсианских клетках содержалась перекись водорода, это их бы точно убило. Также это привело бы к реакции перекиси водорода с любыми органическими молекулами поблизости и образованием большого количества углекислого газа. Именно это и зафиксировал аппарат во время эксперимента”, - подытожил ученый.

Все это могло бы означать только то, что люди нашли жизнь на марсе около 50 лет назад и уничтожили ее на месте.

Напомним, ученые выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе. Красная планета, которая сейчас является безжизненным миром, столкнулась с планетарной катастрофой, которую спровоцировали сами живые организмы на этой планете.