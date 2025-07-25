Життя на Марсі було знайдено ще 50 років тому: астробіолог стверджує, що ми ж його і вбили

Експерт в астробіології вважає, що люди знайшли життя на Марсі ще близько 50 років тому. Після чого це життя могло бути вбите під час експерименту, який провів на Червоній планеті земний апарат.

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Задовго до марсохода Curiosity, на Марс приземлилися два посадкові апарати. У рамках місії "Вікінг" було отримано не тільки перші знімки марсіанської поверхні, а й проведено перші біологічні випробування марсіанського ґрунту. Зокрема, апарати шукали ознаки життя в ґрунті Марса, пише IFL Science.

Результати цих тестів виявилися досить неоднозначними. Більша частина експериментів не дала жодних результатів. Але апарати змогли знайти сліди хлорованої органіки, але тоді вчені вирішили, що це забруднення, яке було принесене апаратами із Землі.

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В одному з таких експериментів до марсіанського ґрунту додали воду, в якій були різного роду поживні речовини, а також радіоактивний вуглець. Вчені припускали, що якби в ґрунті були мікроорганізми, то вони споживали б речовини з води і виділяли радіоактивний вуглець у формі газу.

У першому експерименті з'явився радіоактивний газ, але контрольний експеримент не підтвердив його наявність. Результати наступних спроб також були неоднозначними.

У підсумку, результати першого вдалого тесту списали на перхлорат — це сполука, яку зазвичай використовують у феєрверках і ракетному паливі. Вчені порахували, що саме прехлорат міг метаболізувати поживні речовини.

Але існує й інше пояснення побаченому. Експерт у планетарній безпеці та астробіології з Берлінського технічного університету Дірк Шульце-Макух висунув дуже неприємне припущення. Він припускає, що під час експерименту додавання води було величезною помилкою, і можливо, саме це вбило мікроби, які все ж вдалося знайти апаратам на Марсі.

Вчений наводить як приклад мікроби, які живуть в одній із найсухіших пустель на Землі — Атакамі, де вони мешкають у соляних породах, а вологу отримують виключно з повітря. Якщо полити такі мікроби водою, то вони тут же загинуть.

За словами Шульц-Макуха, саме це могло б пояснити, що всі наступні експерименти з марсіанським ґрунтом більше не дали жодних результатів.

"Уявіть, що з вами сталося щось подібне. Наприклад, якби якийсь інопланетянин прилетів на Землю і знайшов вас у пустелі. Він би вирішив вас врятувати і скинув посеред океану. Незважаючи на те, що люди наполовину складаються з води, ми все ще можемо потонути. Я думаю, що саме це сталося під час експериментів місії "Вікінг", — підкреслює експерт.

Також астробіолог припустив, що в клітинах марсіанського життя міг бути присутній перекис водню. Тоді експеримент із водою був би особливо жорстоким.

"Така адаптація могла б дати життю особливі переваги на Марсі, забезпечуючи йому низьку температуру замерзання, джерело кисню, а також можливість вбирати й утримувати вологу", — додає експерт.

За його словами, якби в марсіанських клітинах містився перекис водню, це їх би точно вбило. Також це призвело б до реакції перекису водню з будь-якими органічними молекулами поблизу й утворенням великої кількості вуглекислого газу. Саме це і зафіксував апарат під час експерименту", — підсумував учений.

Усе це могло б означати тільки те, що люди знайшли життя на марсі близько 50 років тому і знищили його на місці.

Нагадаємо, вчені з'ясували, коли і як зникло життя на Марсі. Червона планета, яка зараз є неживим світом, зіткнулася з планетарною катастрофою, яку спровокували самі живі організми на цій планеті.