Похожая на Землю планета в 35 световых годах от нас имеет все условия для жизни: это еще не все

Астрономы обнаружили пятую каменистую планету в относительно близкой звездной системе. Ученые считают, что там, возможно, есть условия для существования жидкой воды и потенциальной внеземной жизни.

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Астрономы использовали космические, а также наземные телескопы для очередного исследования окружения звезды L98-59, которая находится на расстоянии 35 световых лет от нас. В результате астрономы обнаружили пятую планету в звездной системе, которая является каменистым миром класса супер-Земля. Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Astrophysics, предполагает, что планета L98-59 f может иметь жидкую воду на поверхности, атмосферу, а также умеренный климат. Это значит, что там может обитать потенциальная внеземная жизнь, пишет Space.

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Ранее вокруг звезды L98-59 астрономы обнаружили четыре каменистые планеты земной группы. И теперь исследование позволило получить больше информации об этих мирах. В частности, ученые смогли определить размер, массу и основные характеристики всех планет, в том числе и нового мира.

Например, выяснилось, что самая близкая к звезде планета имеет половину массы Земли, а ее размер примерно на 16% меньше. Таким образом это одна из самых маленьких известных планет за пределами Солнечной системы.

Астрономы выяснили, что на двух самых близких к звезде L98-59 скорее всего активно извергаются вулканы, а потому их поверхность покрыта лавой. В то же время третья планета в данной системе может быть полностью покрыта водой и не похожа ни на одну планету в Солнечной системе.

L98-59 – звезда типа красный карлик, а значит она меньше Солнца и выделяет меньше тепла. Поэтому зона обитаемости данной звезды меньше, чем у Солнца. Зона обитаемости – это участок космоса, где внешние условия позволяют существовать на планете воде в жидком виде.

Новая планета L98-59 f находится в зоне обитаемости своей звезды, хотя ее орбитальный период составляет всего 23 земных дня. У Земли он составляет 365 дней. Но красный карлик выделяет меньше тепла и излучения, чем Солнце. Астрономы считают, что планета L98-59 f на самом деле получает столько же тепла, как и Земля от Солнца. Но этот мир принадлежит к классу супер-Земля, то есть это каменистая планета, которая в 2,8 раз больше Земли.

Ученые считают, что на этой планете может быть вода в жидком виде, атмосфера и все необходимые условия для того, чтобы там могла возникнуть внеземная жизнь.

Авторы исследования намерены использовать космический телескоп Уэбб для дальнейшего исследования планеты L98-59 f. Возможно удастся обнаружить атмосферу там, водяной пар или даже признаки существования внеземной жизни.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, когда исчезнет наша Вселенная. Расчеты ученых показывают, что начало конца жизни Вселенной наступит уже через 10 млрд лет, а это меньше чем ее нынешний возраст. В конце весь космос снова превратится в сингулярность, то есть в ту же горячую и плотную точку, из которой он возник.