Астрономы выяснили, когда исчезнет наша Вселенная: намного раньше, чем предполагалось
Расчеты ученых показывают, что начало конца жизни Вселенной наступит уже через 10 млрд лет, а это меньше чем ее нынешний возраст. В конце весь космос снова превратится в сингулярность, то есть в ту же горячую и плотную точку, из которой он возник.
Недавние исследования показывают, что темная энергия, которая отвечает за ускоренное расширение космоса теряет свою силу. Исходя из этого ученые предположили, что наша Вселенная исчезнет в результате Большого сжатия раньше, чем предполагалось. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.
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Одни ученые считают, что Вселенная будет существовать вечно и при этом постоянно расширяться, а значит увеличиваться в размерах, другие считают, что ее смерть наступит через триллионы лет в результате разных катастрофических событий. Новая модель Вселенной, разработанная учеными, предполагает, что космос снова превратиться в то, из чего он возник в результате Большого взрыва, не через триллионы, а миллиарды лет.
Как показывают недавние наблюдения за космосом, таинственная сила, которая ускоряет расширение Вселенной и называется темная энергия, ослабевает со временем. Это значит, что Вселенная, возможно, не будет расширяться вечно и наступит такой момент, когда темная энергия не сможет противостоять гравитации и весь космос начнет сжиматься обратно в точку новой сингулярности, похожую на ту, из которой он возник 13,8 млрд лет назад.
Новая модель Вселенной, созданная учеными, предполагает, что если темная энергия не является космологической постоянной, а значит ее поведение в конечном итоге приведет к тому, что Вселенная умрет в результате Большого сжатия. Это своеобразный антипод Большому взрыву.
Новая модель предполагает, что Вселенная наполнена сверхлегкими частицами аксионами их средняя энергия определяет текущий период ускоренного расширения космоса. Темная энергия в этой модели имеет меньшую силу, поскольку за часть ускоренного расширения Вселенной отвечают аксионы.
Таким образом астрономы считают, что объяснить продолжаемое изменение темной энергии с течением времени, которое было обнаружено, но еще полностью не подтверждено, можно с помощью объединения аксионов с отрицательной космологической постоянной. Это значит, что пока что за ускоренное расширение Вселенной отвечают аксионы, но со временем они будут рассеиваться и терять свою силу, что позволит отрицательной космологической постоянной взять верх.
Отрицательная космологическая постоянная будет действовать прямо противоположно положительной. То есть эта темная энергия будет не ускорять расширение космоса, а замедлять его. Таким образом начнется начало фазы Большого сжатия. В конце концов все галактики сольются, Вселенная будет становиться меньше, горячее и плотнее, а в самом конце ее смерть наступит в виде того, что она снова превратится в горячую сверхплотную точку новой сингулярности.
Расчеты учены показывают, что начало фазы Большого сжатия начнется примерно через 10 млрд лет. Затем в течение еще примерно 10 млрд лет Вселенная будет сжиматься в новую точку сингулярности. Таким образом Вселенная сможет прожить чуть более 33 млрд лет.
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