Астрономи з'ясували, коли зникне наш Всесвіт: набагато раніше, ніж передбачалося

Розрахунки вчених показують, що початок кінця життя Всесвіту настане вже за 10 млрд років, а це менше ніж його нинішній вік. Наприкінці весь космос знову перетвориться на сингулярність, тобто на ту саму гарячу і щільну точку, з якої він виник.

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Недавні дослідження показують, що темна енергія, яка відповідає за прискорене розширення космосу, втрачає свою силу. Виходячи з цього вчені припустили, що наш Всесвіт зникне внаслідок Великого стиснення раніше, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Одні вчені вважають, що Всесвіт існуватиме вічно і при цьому постійно розширюватиметься, а отже, збільшуватиметься в розмірах, інші вважають, що його смерть настане за трильйони років унаслідок різних катастрофічних подій. Нова модель Всесвіту, розроблена вченими, припускає, що космос знову перетворитися на те, з чого він виник унаслідок Великого вибуху, не через трильйони, а мільярди років.

Як показують недавні спостереження за космосом, таємнича сила, яка прискорює розширення Всесвіту і називається темна енергія, слабшає з часом. Це означає, що Всесвіт, можливо, не буде розширюватися вічно і настане такий момент, коли темна енергія не зможе протистояти гравітації і весь космос почне стискатися назад у точку нової сингулярності, схожу на ту, з якої він виник 13,8 млрд років тому.

Нова модель Всесвіту, створена вченими, припускає, що якщо темна енергія не є космологічною сталою, а значить її поведінка зрештою призведе до того, що Всесвіт помре внаслідок Великого стиснення. Це своєрідний антипод Великому вибуху.

Всесвіт, можливо, не буде розширюватися вічно і настане такий момент, коли темна енергія не зможе протистояти гравітації і весь космос почне стискатися назад у точку нової сингулярності, схожу на ту, з якої він виник 13,8 млрд років тому Фото: Futurism

Нова модель припускає, що Всесвіт наповнений надлегкими частинками аксіонами, їхня середня енергія визначає поточний період прискореного розширення космосу. Темна енергія в цій моделі має меншу силу, оскільки за частину прискореного розширення Всесвіту відповідають аксіони.

Таким чином астрономи вважають, що пояснити тривалу зміну темної енергії з плином часу, яку було виявлено, але ще повністю не підтверджено, можна за допомогою об'єднання аксіонів з від'ємною космологічною постійною. Це означає, що поки що за прискорене розширення Всесвіту відповідають аксіони, але згодом вони розсіюватимуться і втрачатимуть свою силу, що дасть змогу від'ємній космологічній постійній взяти гору.

Від'ємна космологічна постійна діятиме прямо протилежно до позитивної. Тобто ця темна енергія не прискорюватиме розширення космосу, а сповільнюватиме його. Таким чином розпочнеться початок фази Великого стиснення. Зрештою всі галактики зіллються, Всесвіт ставатиме меншим, гарячішим і щільнішим, а в самому кінці його смерть настане у вигляді того, що він знову перетвориться на гарячу надщільну точку нової сингулярності.

Розрахунки вчених показують, що початок фази Великого стиснення почнеться приблизно через 10 млрд років. Потім протягом ще приблизно 10 млрд років Всесвіт стискатиметься в нову точку сингулярності. Таким чином Всесвіт зможе прожити трохи більше 33 млрд років.

Як уже писав Фокус, виявлено спосіб перетворення ртуті на золото. Компанія зі США, яка займається технологіями виробництва термоядерної енергії, стверджує, що існує спосіб отримання золота з ртуті всередині термоядерного реактора.