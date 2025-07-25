Виявлено спосіб перетворення ртуті на золото: цінний метал не можна використовувати 18 років

Компанія зі США, яка займається технологіями виробництва термоядерної енергії, стверджує, що існує спосіб отримання золота з ртуті всередині термоядерного реактора.

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Термоядерна енергія вважається практично безмежною і її можна отримати за допомогою синтезу ізотопів водню в термоядерному реакторі. Але багато років вчені в усьому світі намагаються зробити так, щоб термоядерний синтез, що живить енергією Сонце, став стійким і економічно вигідним на Землі. Поки що з цим виникли проблеми, адже на запуск термоядерного синтезу необхідно більше енергії, ніж виробляється під час синтезу ізотопів водню в реакторі. Компанія Marathon Fusion зі США займається пошуком вирішення проблем стійкості термоядерного синтезу і його вигідності у фінансовому плані. Згідно зі статтею засновників компанії, розміщеною на сервері препринтів arXiv, термоядерний синтез можна використовувати не тільки для отримання майже безмежної і чистої енергії, а й для виробництва золота у великих масштабах. Це золото можна отримати з ртуті, пише Futurism.

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Ртуть можна перетворити на золото

Як уже писав Фокус, вчені знайшли спосіб перетворювати свинець на золото в прискорювачі частинок шляхом вибивання протонів з ядра атома свинцю, і таким чином можна отримати ядро золота. Цей метод не дозволяє виробляти велику кількість золота, але доводить, що перетворення звичайних металів на дорогоцінний метал можливе.

У ядрі атома ртуті міститься 80 протонів, а в ядрі атома золота — 79. Тому, якщо відірвати протон від ядра атома ртуті, то теоретично можна отримати золото. Це називається ядерна трансмутація, яка може відбуватися як із хімічним елементом, так і з його ізотопом. Ізотопи являють собою атоми одного й того самого хімічного елемента з однаковою кількістю протонів, але вони мають різну кількість нейтронів.

Компанія Marathon Fusion займається підвищенням ефективності термоядерних реакторів, усередині яких за допомогою термоядерного синтезу можна було б отримувати безмежну і чисту енергію. Але потрібно стабілізувати термоядерний синтез і зробити його економічно вигідним, щоб отримувати більше енергії, ніж витрачено на запуск синтезу. У реакторах відбувається синтез ізотопів водню під назвою тритій і дейтерій.

Автори статті кажуть, що вони вирішили вводити ізотоп ртуті, ртуть-198, у термоядерний реактор для перетворення його на ртуть-197, щоб підвищити ефективність термоядерного синтезу. Виявилося, що нестабільний ізотоп ртуть-197 в кінцевому підсумку розпадається на ізотоп золото-197.

5000 кг золота на рік за допомогою термоядерного синтезу

Поки що це твердження компанії Marathon Fusion не перевірили інші вчені, щоб винести остаточний вердикт щодо способу перетворення ртуті на золото. Але автори статті порахували, що майбутня термоядерна електростанція як побічний продукт зможе виробляти до 5000 кг золота на рік на кожен гігават енергії, що виробляється. Це може призвести до отримання золота вартістю понад 550 млн доларів на рік.

Але є одна проблема. Під час реакції можуть створюватися й інші ізотопи золота, які зроблять дорогоцінний метал радіоактивним. Тому, перш ніж можна буде використовувати отримане золото, доведеться почекати від 14 до 18 років, поки воно не стане безпечним.

Як уже писав Фокус, фізики за допомогою золота кинули виклик 40-річній теорії про поведінку твердих тіл за високої температури. При цьому виявилося, що золото може не плавитися навіть за температури, яка в 3 рази вища, ніж на Сонці. Це вважалося неможливим.

Також Фокус писав про те, що літаючий мотоцикл із "Зоряних воєн" реальний і коштує 880 000 доларів. Унікальний літаючий мотоцикл Airbike, створений компанією Volonaut, може розвивати швидкість до 102 км/год і на ньому може літати людина вагою до 95 кг.