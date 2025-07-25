Обнаружен способ превращения ртути в золото: ценный металл нельзя использовать 18 лет

Компания из США, которая занимается технологиями производства термоядерной энергии, утверждает, что существует способ получения золота из ртути внутри термоядерного реактора.

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Термоядерная энергия считается практически безграничной и ее можно получить с помощью синтеза изотопов водорода в термоядерном реакторе. Но многие годы ученые по всему миру пытаются сделать так, чтобы термоядерный синтез, питающий энергией Солнце, стал устойчивым и экономически выгодным на Земле. Пока что с эти возникли проблемы, ведь на запуск термоядерного синтеза необходимо больше энергии, чем производится во время синтеза изотопов водорода в реакторе. Компания Marathon Fusion из США занимается поиском решения проблем устойчивости термоядерного синтеза и его выгодности в финансовом плане. Согласно статье основателей компании, размещенной на сервере препринтов arXiv, термоядерный синтез можно использовать не только для получения почти безграничной и чистой энергии, но и для производства золота в больших масштабах. Это золото можно получить из ртути, пишет Futurism.

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Ртуть можно превратить в золото

Как уже писал Фокус, ученые нашли способ превращать свинец в золото в ускорителе частиц путем выбивания протонов из ядра атома свинца и таким образом можно получить ядро золота. Это метод не позволяет производить большое количество золота, но доказывает, что превращение обычных металлов в драгоценный металл возможно.

В ядре атома ртути находится 80 протонов, а в ядре атома золота – 79. Поэтому, если оторвать протон от ядра атома ртути, то теоретически можно получить золото. Это называется ядерная трансмутация, которая может происходить как с химическим элементом, так и с его изотопом. Изотопы представляют собой атомы одного и того же химического элемента с одинаковым количеством протонов, но они имеют разное количество нейтронов.

Компания Marathon Fusion занимается повышением эффективности термоядерных реакторов, внутри которых с помощью термоядерного синтеза можно было бы получать безграничную и чистую энергию. Но нужно стабилизировать термоядерный синтез и сделать его экономически выгодным, чтобы получать больше энергии, чем затрачено на запуск синтеза. В реакторах происходит синтез изотопов водорода под названием тритий и дейтерий.

Авторы статьи говорят, что они решили вводить изотоп ртути, ртуть-198, в термоядерный реактор для превращения его в ртуть-197, чтобы повысить эффективность термоядерного синтеза. Оказалось, что нестабильный изотоп ртуть-197 в конечном итоге распадается на изотоп золото-197.

5000 кг золота в год с помощью термоядерного синтеза

Пока что это утверждение компании Marathon Fusion не проверили другие ученые, чтобы вынести окончательный вердикт относительного способа превращения ртути в золото. Но авторы статьи посчитали, что будущая термоядерная электростанция в качестве побочного продукта сможет производить до 5000 кг золота в год на каждый гигаватт вырабатываемой энергии. Это может привести к получению золота стоимостью более 550 млн долларов в год.

Но есть одна проблема. В ходе реакции могут создаваться и другие изотопы золота, которые сделают драгоценный металл радиоактивным. Поэтому, прежде чем можно будет использовать полученное золото придется подождать от 14 до 18 лет, пока оно не станет безопасным.

Как уже писал Фокус, физики с помощью золота бросили вызов 40-летней теории о поведении твердых тел при высокой температуре. При этом оказалось, что золото может не плавиться даже при температуре, которая в 3 раза выше, чем на Солнце. Это считалось невозможным.

Также Фокус писал о том, что летающий мотоцикл из "Звездных войн" реален и стоит 880 000 долларов. Уникальный летающий мотоцикл Airbike, созданный компанией Volonaut может развивать скорость до 102 км/ч и на нем может летать человек весом до 95 кг.