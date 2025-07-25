Это не ИИ: летающий мотоцикл из "Звездных войн" реален и стоит 880 000 долларов (видео)

Уникальный летающий мотоцикл Airbike, созданный компанией Volonaut может развивать скорость до 102 км/ч и на нем может летать человек весом до 95 кг.

Related video

Пару месяцев назад в интернете стало вирусным видео с человеком в костюме имперского штурмовика из фильма "Звездные войны", который летит через лес на чем-то напоминающем спидербайк из этого фантастического фильма. Многие люди решили, что это видео создано с помощью ИИ или компьютерной графики. Но теперь польская компания Volonaut официально подтвердила, что футуристическое летательное транспортное средство на самом деле действительно существует. Летающий мотоцикл называется Airbike и уже 1 августа он поступит в продажу по цене 880 000 долларов, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пару месяцев назад в интернете стало вирусным видео с человеком в костюме имперского штурмовика из фильма "Звездные войны", который летит через лес на чем-то напоминающем спидербайк из этого фантастического фильма

Для того, чтобы развеять все сомнения в том, что летающий мотоцикл, напоминающий спидербайк из "Звездных войн", действительно существует, компания Volonaut выпустила новое видео. На нем показано, как человек удивительно летит над землей на футуристическом транспортном средстве благодаря мощному двигателю.

Для того, чтобы развеять все сомнения в том, что летающий мотоцикл, напоминающий спидербайк из "Звездных войн", действительно существует, компания Volonaut выпустила новое видео

По словам изобретателя летающего мотоцикла, получившего название Airbike, Томаша Патана (он также является основателем компании Volonaut), транспортное средство может развивать скорость до 102 км/ч и при этом на нем может летать человек весом до 95 кг.

Транспортное средство может развивать скорость до 102 км/ч и при этом на нем может летать человек весом до 95 кг Фото: Daily Mail

Airbike – это сверхлегкий летательный аппарат, а значит, что для того, чтобы им управлять не нужна лицензия пилота. Необходимо лишь пройти курс обучения управлением летающим мотоциклом от компании Volonaut.

Airbike – это сверхлегкий летательный аппарат, а значит, что для того, чтобы им управлять не нужна лицензия пилота Фото: Daily Mail

Известно, что Airbike оснащен несколькими реактивными двигателями, но и точное количество, а также конструкция остаются неизвестными. Известно, что летающий мотоцикл имеет запатентованную систему стабилизации, дополненную бортовым компьютером, что позволяет зависать ему в воздухе. Также Airbike имеет запатентованную систему управления, которая позволяет человеку легко управляться с летающим мотоциклом.

Кадр из фильма "Звездыне войны" Фото: Daily Mail

Airbike поступит в продажу уже 1 августа 2025 года по цене 880 000 долларов. Если точнее, то с этого дня желающие ощутить себя героем фантастического фильма смогу оформить предзаказ на футуристическое транспортное средство.

По словам Патана, Airbike – это первое в своем роде транспортное средство с невероятными характеристиками, которое действительно напоминает спортивный мотоцикл, но оно летает.

Также Фокус писал о том, что в NASA разработали новый генератор для полетов в глубокий космос, который использует в качестве топлива не плутоний, а америций.

Еще Фокус писал о том, что мир не погрузится во тьму 2 августа, но произойдет событие, которое бывает раз в 100 лет. В социальных сетях можно встретить сообщение о том, что 2 августа мир погрузится во тьму на целых 6 минут. На самом деле этого не случится в этом году. Тем не менее нас ожидает рекордное солнечное затмение, но оно состоится позже.