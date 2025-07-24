Америций против плутония: новое ядерное топливо NASA изменит полеты в глубокий космос

Ученые провели испытание америция-241 в качестве альтернативного ядерного топлива для радиоизотопных генераторов, снабжающих энергией космические аппараты в глубоком космосе. Это топливо может стать заменой плутонию-238, что позволит увеличить длительность космических миссий.

Related video

Ученые из NASA провели испытание нового радиоизотопного термоэлектрического генератора, который работает на америции-241 в качестве топлива для получения электроэнергии. Будущие космические аппараты для исследования внешней части Солнечной системы смогут работать намного дольше, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Уже много десятилетий NASA использует радиоизотопные термоэлектрические генераторы, где топливом является плутоний-238, для обеспечения электроэнергией своих космических аппаратов, которые находятся далеко от Солнца. То есть эти генераторы помогают аппаратам находится в рабочем состоянии даже там, где солнечного света слишком мало. Например, во внешней части Солнечной системы. Теперь же ученые из NASA делают ставку на новый тип ядерного топлива для радиоизотопных генераторов – америций-241.

Ученые из Исследовательского центра NASA имени Гленна провели испытания нового генератора Стирлинга, работающего на америции-241 для получения тепла, которое преобразуется в электроэнергию. Испытание показало, что новый радиоизотопный генератор может работать намного дольше и эффективнее, чем другие радиоизотопные генераторы, а америций-241 позволяет получать достаточное количество энергии, что позволит космическим аппаратом работать в глубоком космосе в течение многих десятилетий.

Если дальнейшие испытания нового радиоизотопного генератора, где топливом является америций-241, будут успешными, то NASA получит возможность обеспечивать постоянной энергией зонды не только на краю Солнечной системы, но и за ее пределами. Производство плутония-238 является сложным и дорогим. Поэтому америций-241 выступает хорошей альтернативной, ведь его производство проще и дешевле.

Ученые из NASA работают над созданием следующего прототипа нового радиоизотопного генератора, чтобы подвергнуть его еще более экстремальным условиям, с которыми он может столкнуться в космосе. Это позволит проверить его надежность и эффективность во время выполнения миссий в глубоком космосе.

Исследователи считают, что если все испытания будут успешными, то радиоизотопные генераторы Стирлинга, работающие на америции-241, смогут обеспечивать энергией разные аппараты, в том числе и посадочные модули, предназначенные для исследования спутников Юпитера и Сатурна, а также более далеких миров Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, изменить космические технологии может новый сплав из меди, алюминия и марганца, который создали ученые.

Что касается далеких миров, то, как уже писал Фокус, на спутнике Юпитера под названием Европа ученые нашли перекись водорода в неожиданных местах. Это соединение имеет важную роль в понимании того, может ли Европа быть обитаемым миром или нет.