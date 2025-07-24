Революция в космических и земных технологиях: новый сплав бросает вызов физике, что известно

Ученые из Японии создали новый сплав на основе меди, который может произвести революцию в космических исследованиях и водородных технологиях.

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Ученые сделали важный шаг вперед в создании материалов, которые сохраняют свои свойства при экстремально низких температурах. Ученые из японских Университета Тохоку и Университета Иватэ, в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) создали новый уникальный сплав на основе меди. Он сохраняет свои свойства при экстремально низких температурах и может произвести революцию в исследовании космоса. Новый сплав также можно применять в системах, работающих с очень холодным водородом. Ученые считают, что этот сплав изменит наш подход к технологиям, которые работают в экстремальных условиях, пишет Energy Reporters.

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Японские ученые создали новый сплав из меди, алюминия и марганца, и он решает важную проблему в материаловедении. Другие сплавы с эффектом памяти формы, созданные на основе никеля и титана, теряют способность "запоминать" свою форму при температурах ниже минус 20 груд сов Цельсия. Но новый сплав сохраняет эту способность даже при температуре до минус 170 градусов Цельсия.

Сплавы с эффектом памяти формы представляют собой материалы, которые можно формировать в холодном состоянии, но при нагревании они снова возвращаются к изначальной форме.

Новый сплав открывают множество возможностей для создания новых технологий, способных выдерживать самые низкие температуры, как на Земле, так и в космосе.

Для демонстрации возможностей нового сплава ученые создали прототип механического теплового переключателя, где в качестве привода использовался новый материал. Эксперимент показал, что тепловой переключатель эффективно работал даже при температуре минус 170 градусов Цельсия. Переключатель регулировал нагрев, попеременно замыкая и размыкая контакт при изменении температуры. Ученые говорят, что новый сплав поможет создать высокопроизводительные приводы, способные работать в условиях очень низких температур.

Эти приводы еще называют актуаторами или исполнительными устройствами. Они являются элементом системы автоматического управления, который воздействует на объект управления, изменяя поток энергии, которая поступает на объект.

Ученые говорят, что в космических исследованиях подобные механические тепловые переключатели могут иметь важнейшее значение для систем охлаждения космических телескопов. Также сплав можно использовать для разработки технологий в области транспортировки и хранения водорода, где имеет большое значение эффективное управление тепловым режимом.

Также, по словам ученых, новый сплав можно использовать для создания более совершенных колес для марсоходов и луноходов. Колеса из сплава с эффектом памяти формы, изготовленные в основном из никеля и титана, способны выдерживать деформацию и возвращаться к своей изначальной форме. Но сплав из меди, алюминия и марганца может сделать колеса аппаратов, исследующих Марс и Луну, еще более прочными и эффективными.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили 40% недостающей материи во Вселенной. Оказалось, что эта материя находится там, где и предполагали ученые, но не было этому доказательств.

Также Фокус писал о том, что на самом деле золото можно получить из других металлов, что и доказали ученые. Но разбогатеть таким способом не получится.