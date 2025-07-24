Революция в космических и земных технологиях: новый сплав бросает вызов физике, что известно
Ученые из Японии создали новый сплав на основе меди, который может произвести революцию в космических исследованиях и водородных технологиях.
Ученые сделали важный шаг вперед в создании материалов, которые сохраняют свои свойства при экстремально низких температурах. Ученые из японских Университета Тохоку и Университета Иватэ, в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) создали новый уникальный сплав на основе меди. Он сохраняет свои свойства при экстремально низких температурах и может произвести революцию в исследовании космоса. Новый сплав также можно применять в системах, работающих с очень холодным водородом. Ученые считают, что этот сплав изменит наш подход к технологиям, которые работают в экстремальных условиях, пишет Energy Reporters.
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Японские ученые создали новый сплав из меди, алюминия и марганца, и он решает важную проблему в материаловедении. Другие сплавы с эффектом памяти формы, созданные на основе никеля и титана, теряют способность "запоминать" свою форму при температурах ниже минус 20 груд сов Цельсия. Но новый сплав сохраняет эту способность даже при температуре до минус 170 градусов Цельсия.
- Сплавы с эффектом памяти формы представляют собой материалы, которые можно формировать в холодном состоянии, но при нагревании они снова возвращаются к изначальной форме.
Новый сплав открывают множество возможностей для создания новых технологий, способных выдерживать самые низкие температуры, как на Земле, так и в космосе.
Для демонстрации возможностей нового сплава ученые создали прототип механического теплового переключателя, где в качестве привода использовался новый материал. Эксперимент показал, что тепловой переключатель эффективно работал даже при температуре минус 170 градусов Цельсия. Переключатель регулировал нагрев, попеременно замыкая и размыкая контакт при изменении температуры. Ученые говорят, что новый сплав поможет создать высокопроизводительные приводы, способные работать в условиях очень низких температур.
- Эти приводы еще называют актуаторами или исполнительными устройствами. Они являются элементом системы автоматического управления, который воздействует на объект управления, изменяя поток энергии, которая поступает на объект.
Ученые говорят, что в космических исследованиях подобные механические тепловые переключатели могут иметь важнейшее значение для систем охлаждения космических телескопов. Также сплав можно использовать для разработки технологий в области транспортировки и хранения водорода, где имеет большое значение эффективное управление тепловым режимом.
Также, по словам ученых, новый сплав можно использовать для создания более совершенных колес для марсоходов и луноходов. Колеса из сплава с эффектом памяти формы, изготовленные в основном из никеля и титана, способны выдерживать деформацию и возвращаться к своей изначальной форме. Но сплав из меди, алюминия и марганца может сделать колеса аппаратов, исследующих Марс и Луну, еще более прочными и эффективными.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили 40% недостающей материи во Вселенной. Оказалось, что эта материя находится там, где и предполагали ученые, но не было этому доказательств.
Также Фокус писал о том, что на самом деле золото можно получить из других металлов, что и доказали ученые. Но разбогатеть таким способом не получится.