Астрономы обнаружили 40% недостающей материи во Вселенной: она скрывалась у всех на виду

Изучение космоса с помощью радиоизлучения, а также рентгеновского излучения позволило ученым подтвердить существующие предположения. Оказалось, что почти 40% обычной материи во Вселенной находится там, где и предполагали ученые.

Related video

Обычная материя, из которой состоят планеты, звезды и галактики и даже мы, составляет всего 5% от общего количества материи и энергии во Вселенной. 25% занимает темная материя, а 70% — темная энергия. Первая поддерживает галактики в стабильном состоянии, а вторая ускоряет расширение космоса. Но ученые точно не знают природы этих явлений. Долгое время астрономы также не знали, где скрывается около 40% обычной материи, хотя моделирования предполагали, что эта недостающая материя находится в пространстве между галактиками. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что это действительно так, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя астрономы уже обнаружили огромное количество галактик, найти межгалактический газ между ними оказалось не так просто. Исследование показало, что примерно 40% обычной материи существует в виде горячего газа с низкой плотностью, который расположен между галактиками.

Это выяснить удалось с помощью быстрых радиовсплесков. Это мощное радиоизлучение, которое подвержено влиянию межгалактического газа. Когда излучение быстрых радиовсплесков проходит через обычную материю, то оно разделяется на разные длины волн. Ученые использовали эти длины волн для определения того, сколько материи находится в структурах, через которые проходят радиоволны.

Астрономы использовали десятки быстрых радиовсплесков, источник которых хорошо известен. При этом самый близкий источник радиоизлучения находится на расстоянии 11,7 млн световых лет, а самый далекий – на расстоянии 9,1 млрд световых лет.

Исследование показало, что примерно 40% обычной материи существует в виде горячего газа с низкой плотностью, который расположен между галактиками Фото: NASA

Для определения местоположения недостающей матери ив космосе ученые также использовали рентгеновское излучение. Дело в том, что межгалактический газ, температура которого достигает миллионов градусов Цельсия, выпускает это излучение.

Астрономы исследовали с помощью рентгеновского излучения сверхскопление Шепли. Это самое массивной сверхскопление галактик на расстоянии до 1 млрд световых лет от нас. Его масса составляет 10 миллионов миллиардов масс Солнца и туда входят примерно 8000 галактик.

Предыдущие моделирования предполагали, что примерно 40% обычной материи является горячим газом между галактиками и теперь ученые впервые подтвердили это.

Галактики не распределены во Вселенной случайным образом. Они организованы в космическую паутину, которая представляет собой обширную сеть из галактик, межгалактического газа и скоплений галактик, соединяющую структуры Вселенной. Понимание того, где находится вся обычная материя, позволяет ученым лучше понять, как она образовалась и как будет развиваться дальше.

Как уже писал Фокус, новый межзвездный объект содержит воду, которая старше Земли на миллиарды лет. Ученые считают, что межзвездная комета 3I/ATLAS, возможно, является одним из древнейших источников воды, которые когда-либо видели астрономы.