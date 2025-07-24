Новый межзвездный объект содержит воду, которая старше Земли на миллиарды лет (фото)

Ученые считают, что межзвездная комета 3I/ATLAS, возможно, является одним из древнейших источников воды, которые когда-либо видели астрономы.

Related video

Астрономы с помощью наземных телескопов провели новое наблюдение за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая недавно была обнаружена в Солнечной системе. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, предполагает, что эта комета содержит много водяного льда. И вся эта замороженная вода, вероятно, находится в комете в течение примерно 7 млрд лет. Таким образом эта вода старше Земли примерно на 3,4 млрд лет. Ученые также обнаружили в составе кометы смесь органических молекул, силикатов и углеродсодержащих минералов, а это значит, что комета 3I/ATLAS похожа на некоторые астероиды главного пояса астероидов, расположенного в Солнечной системе между Марсом и Юпитером, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

3I/ATLAS – это всего лишь третий межзвездный объект, который обнаружили астрономы в Солнечной системе. Более ранние исследования показали, что это комета размером примерно 20 км. Этот объект намного больше, чем два предыдущих межзвездных объекта: 1I/Оумуамуа гибрид астероида и кометы, и кометы 2I/Борисов. Изучение кометы 3I/ATLAS может показать условия, в которых она образовалась в другой звездной системе.

Комета 3I/ATLAS. Фотография телескопа Джемини север Фото: space.com

По словам авторов исследования, 3I/ATLAS является активной комета с хорошо выраженной комой. Это оболочка из газа и пыли, окружающая ядро кометы, которая образовалась в результате испарения вещества из ядра под влиянием тепла Солнца. Анализ состава комы помог определить ученым химический состав кометы. Он напоминает состав астероидов D-типа, которые вращаются вокруг Солнца в главном поясе астероидов. Они содержат органические молекулы, силикатные породы и водяной лед. Ученые считают, что комета 3I/ATLAS состоит из смеси органических веществ, силикатов, карбонатных минералов и большого количества водяного льда.

Комета 3I/ATLAS. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Исследователи говорят, что эта кометы образовалась в звездной системе, созданной примерно за 2,5 млрд лет до того, как появилось Солнце 4,6 млрд лет назад. Тогда же начали формироваться и планеты Солнечной системы, в том числе и Земля. Это значит, что комета 3I/ATLAS существует примерно 7 млрд лет и такой древней кометы еще никто никогда не видел.

Ученые говорят, что нужно еще подтвердить наличие водяного льда в составе кометы 3I/ATLAS. Но если он там удивительно есть, то данный межзвездный объект может быть одним из древнейших источников воды, которые когда-либо видели астрономы. Самое главное, что эта вода сохранилась в нетронутом виде за миллиарды лет путешествия кометы через космос.

По слова авторов исследования, тщательное изучение структуры водяного льда в составе межзвездной кометы поможет понять, в каких условиях она сформировалась в другой звездной системе.

Напоминаем, что астрономы ранее выяснили, что комета 3I/ATLAS будет находится ближе всего к Солнцу в октябре этого года, а к Земле – в декабре. Но уже в следующем году комета покинет пределы Солнечной системы.

Несмотря на то, что большинство астрономов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, некоторые ученые предполагают, что на самом деле это космический корабль инопланетян, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что метеорологические спутники на орбите Земли случайно шпионили за Венерой. Хотя два метеорологических спутника вращаются вокруг Земли и наблюдают за погодой и климатом нашей планеты, оказалось, что они также могут видеть и другие планеты.