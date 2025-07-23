Телескоп Хаббл впервые сфотографировал гостя из другого мира размером с большой город (фото)

Астрономы получили первую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанную космическим телескопом Хаббл. Это изображение дает важные данные об этом пока еще плохо изученном объекте, который прибыл из другой звездной системы.

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35-летний космический телескоп Хаббл впервые сделал фотографию третьего межзвездного объекта, обнаруженного человечеством в Солнечной системе. Этим объектом является межзвездная комета 3I/ATLAS, который летит через Солнечную систему со скоростью более 200 000 км/ч, а ее размер оценивается в 20 км, что сравнимо с размером большого города, пишет Space.

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До того, как в начале июля 2025 года была обнаружена комета 3I/ATLAS, астрономам было известно только о двух межзвездных объектах, прибывших из-за пределов Солнечной системы: 1I/Оумуамуа (обнаружен в 2017 году) и 2I/Борисов (обнаружен в 2019 году).

Недавние исследования показали, что межзвездная комета 3I/ATLAS является более интригующим объектом, чем предполагалось, ведь она происходит из области Млечного Пути, которая старше нашей Солнечной системы, возраст которой составляет 4,6 млрд лет. Ученые считают, что 3I/ATLAS является самой старой известной кометой, возраст которой составляет примерно 8 млрд лет.

На изображении космического телескопа Хаббл хорошо видна кома кометы, то есть газовая оболочка, возникающая, когда кометы приближаются к Солнцу. Ученые считают, что в ближайшие месяцы у кометы появится и хвост. Сейчас комета 3I/ATLAS летит со скоростью более 200 000 км/ч и она окажется на расстоянии примерно 210 млн км от Солнца в октябре этого года. После этого комета начнет свой путь за пределы Солнечной системы, поэтому у астрономов есть примерно полгода, чтобы ее тщательно изучить.

Астрономы получили первую фотографию межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанную космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

3I/ATLAS представляет большой интерес для астрономов, ведь она может рассказать о составе звездной системы, в которой возникла миллиарды лет назад.

Как показало недавнее исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, 3I/ATLAS является активной межзвездной кометой, которая содержит большое количество водяного льда. Ее состав похож на состав астероидов D-типа в Солнечной системе. Астероиды D-типа — это космические объекты, содержащие богатые органическими молекулами силикатные частицы и углерод с водяным льдом.

Многие астрономы используют разные телескопы, в том числе и Хаббл, для исследования кометы 3I/ATLAS. Более детальные данные о межзвездной комете ученые намерены получить с помощью новой Обсерватории имени Веры Рубин, которая только недавно начала свою работу. Ожидается, что эта обсерватория поможет найти до 50 неизвестных межзвездных объектов в Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, в Арктике прошло испытание самого большого парашюта для посадки на Марс. Европейское космическое агентство подтвердило, что огромный парашют сможет доставить на Марс инновационный марсоход Rosalind Franklin через несколько лет.

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