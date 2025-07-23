Телескоп Габбл уперше сфотографував гостя з іншого світу розміром із велике місто (фото)

Астрономи отримали першу фотографію міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблену космічним телескопом Хаббл. Це зображення дає важливі дані про цей поки ще погано вивчений об'єкт, який прибув з іншої зоряної системи.

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35-річний космічний телескоп Габбл вперше зробив фотографію третього міжзоряного об'єкта, виявленого людством у Сонячній системі. Цим об'єктом є міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка летить через Сонячну систему зі швидкістю понад 200 000 км/год, а її розмір оцінюють у 20 км, що можна порівняти з розміром великого міста, пише Space.

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До того, як на початку липня 2025 року було виявлено комету 3I/ATLAS, астрономам було відомо тільки про два міжзоряні об'єкти, які прибули з-за меж Сонячної системи: 1I/Оумуамуа (виявлено 2017 року) і 2I/Борисов (виявлено 2019 року).

Нещодавні дослідження засвідчили, що міжзоряна комета 3I/ATLAS є більш інтригуючим об'єктом, ніж передбачалося, адже вона походить з області Чумацького Шляху, яка є старішою за нашу Сонячну систему, вік якої становить 4,6 млрд років. Вчені вважають, що 3I/ATLAS є найстарішою відомою кометою, вік якої становить приблизно 8 млрд років.

На зображенні космічного телескопа Габбл добре видно кома комети, тобто газова оболонка, що виникає, коли комети наближаються до Сонця. Вчені вважають, що найближчими місяцями у комети з'явиться і хвіст. Наразі комета 3I/ATLAS летить зі швидкістю понад 200 000 км/год і вона опиниться на відстані приблизно 210 млн км від Сонця в жовтні цього року. Після цього комета почне свій шлях за межі Сонячної системи, тож в астрономів є приблизно пів року, щоб її ретельно вивчити.

Астрономи отримали першу фотографію міжзоряної комети 3I/ATLAS, зроблену космічним телескопом Габбл Фото: solar-system

3I/ATLAS становить великий інтерес для астрономів, адже вона може розповісти про склад зоряної системи, в якій виникла мільярди років тому.

Як показало нещодавнє дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, 3I/ATLAS є активною міжзоряною кометою, яка містить велику кількість водяного льоду. Її склад схожий на склад астероїдів D-типу в Сонячній системі. Астероїди D-типу — це космічні об'єкти, що містять багаті на органічні молекули силікатні частинки та вуглець із водяним льодом.

Багато астрономів використовують різні телескопи, зокрема й Габбл, для дослідження комети 3I/ATLAS. Детальніші дані про міжзоряну комету вчені мають намір отримати за допомогою нової Обсерваторії імені Віри Рубін, яка тільки нещодавно розпочала свою роботу. Очікується, що ця обсерваторія допоможе знайти до 50 невідомих міжзоряних об'єктів у Сонячній системі.

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