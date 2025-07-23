В Арктиці пройшло випробування найбільшого парашута для посадки на Марс (відео)

Європейське космічне агентство підтвердило, що величезний парашут зможе доставити на Марс інноваційний марсохід Rosalind Franklin через кілька років.

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Вчені з Європейського космічного агентства (ЄКА) провели успішне випробування найбільшого парашута з коли-небудь створених, призначеного для приземлення посадкової платформи з марсоходом на борту на поверхню Червоної планети. Ця місія називається ExoMars і її мають запустити в космос у 2028 році через 6 років після початкової дати запуску, пише Space.

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Найбільший парашут для посадки на Марс

Випробування величезної парашутної системи, призначеної для місії ExoMars, успішно пройшло за полярним колом в Арктиці. Ця подвійна парашутна система, що складається з першого парашута завширшки 15 метрів і допоміжного парашута завширшки 35 метрів, має допомогти приземлитися на Марсі посадковій платформі з марсоходом Rosalind Franklin на борту 2030 року.

Під час випробувань учені використовували макет посадкової платформи, який разом із парашутами був скинутий з аеростата з висоти 30 км і опустився на космодром "Есрейндж" у Швеції. Посадкова платформа перебувала у вільному падінні близько 20 секунд, перш ніж розкрився перший парашут.

Під час випробувань учені використовували макет посадкової платформи, який разом із парашутами був скинутий з аеростата з висоти 30 км і опустився на космодром "Есрейндж" у Швеції Фото: ESA

Хоча щільність атмосфери Марса становить лише близько 1% від щільності атмосфери Землі, інженери відтворили навантаження, які посадкова платформа і парашути відчуватимуть на Червоній планеті.

Під час посадки на Марс посадкова платформа увійде в розріджену атмосферу Червоної планети на швидкості 21 000 км/год, але потім сповільниться приблизно до 1500 км/год, перш ніж розкриється перший парашут. Під час випробувань макет посадкової платформи досяг приблизно такої швидкості в розрідженому повітрі стратосфери.

У ЄКА заявили, що випробування підтвердило той факт, що парашутна система, яка є найбільшою з усіх, що коли-небудь використовувалися на за межами Землі, зможе впоратися зі своїм завданням на Марсі.

Інноваційний марсохід Rosalind Franklin

Посадкова платформа місії ExoMars, яка вирушить у космос, згідно з планом, 2028 року, доставить на поверхню планети 310-кілограмовий марсохід Rosalind Franklin.

Основне завдання марсохода полягає в пошуках ознак стародавнього життя на Червоній планеті. Його ключовою особливістю є бур, який може досягати глибини 2 метри. Таким чином апарат зможе зробити найглибшу дірку в поверхні Марса, чого не можуть зробити марсоходи, які там перебувають.

Посадкова платформа місії ExoMars, яка вирушить у космос, згідно з планом, 2028 року, доставить на поверхню планети 310-кілограмовий марсохід Rosalind Franklin Фото: ESA

Місія ExoMars

Місія ExoMars раніше була спільним проєктом ЄКА і російського космічного агентства "Роскосмос", яке мало надати посадкову платформу для польоту на Червону планету. Запуск місії запланували на 2022 рік, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄКА розірвало співпрацю з "Роскосмосом". Тепер ЄКА працює над місією спільно з NASA.

Як уже писав Фокус, раніше цього року ЄКА підписало контракт на 194 мільйони доларів з аерокосмічною компанією Airbus на будівництво нової посадкової платформи. Макет цієї платформи використовували під час випробувань парашутної системи.

Ще Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що понад три мільярди років тому Марс був дощовою планетою, де також йшов сніг. Ці опади були джерелами води для великих річкових систем на Червоній планеті, які виявили астрономи.

Також Фокус писав про те, що в Чумацькому Шляху виявлено структуру завдовжки 200 світлових років і ніхто не знав, що вона існує. Астрономи виявили невідому раніше гігантську молекулярну хмару всередині перемички нашої галактики.