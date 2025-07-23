Ніхто не знав, що вона існує: у Чумацькому Шляху виявлено структуру довжиною 200 св. років (фото)

Астрономи виявили невідому раніше гігантську молекулярну хмару всередині перемички нашої галактики. Це величезна витягнута структура із зірок, газу і пилу, яка розташована в центральній частині багатьох спіральних галактик, зокрема і в Чумацькому Шляху.

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Учені за допомогою радіотелескопа Грін-Бенк виявили нову хмару з газу і пилу, яка протирається на 200 світлових років, у тій частині Чумацького Шляху, яка ще погано вивчена астрономами. Йдеться про галактичну перемичку, розташовану в самому серці нашої галактики. Вчені не підозрювали про те, що така величезна структура ховається там, поки не виявили скупчення дуже щільного міжзоряного газу. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

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Гігантські молекулярні хмари є звичайними структурами, які можна виявити по всьому Чумацькому Шляху. Ці об'єкти є місцями утворення нових зірок. Але галактична перемичка Чумацького Шляху ще не дуже добре вивчена, а тому астрономи були здивовані, коли виявили там невідому гігантську молекулярну хмару з газу і пилу, що отримала прізвисько "хмара Середньої точки". Усередині цієї хмари було виявлено місця потенційного утворення нових зірок, а також щільні смуги газу і пилу, які переносять речовину з диска Чумацького Шляху в саме серце нашої галактики.

Так виглядає наша галактика Чумацький Шлях Фото: Titan

Після того, як вчені виявили скупчення дуже щільного газу, яке протирається на 200 світлових років, вони провели ретельне дослідження цієї структури і підтвердили, що це молекулярна хмара величезних розмірів. Дослідники кажуть, що вони й не підозрювали про існування такої гігантської структури.

Згідно з дослідженням, газ у "хмарі Середньої точки" перебуває в турбулентному стані, що відображає умови, які спостерігаються в газі в центрі Чумацького Шляху. Цей хаотичний рух може бути спричинений рухом речовини вздовж самих смуг із газу і пилу або зіткненнями між виявленою хмарою та іншими молекулярними хмарами.

Нова молекулярна хмара в уявленні художника Фото: space.com

Усередині нової молекулярної хмари знаходяться кілька згустків щільного газу і пилу, з яких, як вважають астрономи, з'являться нові зірки. Вони народжуються, коли щільні ділянки молекулярних хмар стискаються під дією своєї гравітації, що призводить до появи протозірок, у ядрах яких починається термоядерний синтез водню. Потім протозірки накопичують матерію і ростуть і через мільйони років перетворюються на звичайні зірки.

Астрономи також виявили нове джерело інтенсивного мікрохвильового випромінювання, відоме як "мазер", яке вказує на інтенсивне утворення зірок у "хмарі Середньої точки". Ще було виявлено оболонку з газу, яка утворилася внаслідок смерті масивних зірок, коли ті вибухнули надновою.

Астрономи також виявили нове джерело інтенсивного мікрохвильового випромінювання, відоме як "мазер", яке вказує на інтенсивне утворення зірок у "хмарі Середньої точки". Ще було виявлено оболонку з газу, яка утворилася внаслідок смерті масивних зірок, коли ті вибухнули надновою Фото: space.com

Вчені кажуть, що нова молекулярна хмара відіграє ключову роль у перенесенні газу і пилу з диска нашої галактики в її серце. Передбачається, що таке перенесення речовини сприяє утворенню щільних скупчень зірок у галактичній перемичці.

За словами астрономів, подальше дослідження нової хмари та її околиць може допомогти отримати більше інформації про те, як необхідні для створення зірок компоненти збираються в центрі спіральних галактик, якою є Чумацький Шлях.

Дослідники кажуть, що утворення нових зірок у галактичних перемичках є великою загадкою. Річ у тім, що багато процесів можуть пригнічувати зореутворення і все ж у перемичках накопичується щільний газ, який стимулює виникнення нових зірок.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли вирішити тисячолітню загадку знаменитої зірки Бетельгейзе. Вони вперше побачили, що у Бетельгейзе є зірка-компаньйон, яка обертається на дуже близькій орбіті.