Зірка Бетельгейзе зовсім не сама: астрономи вперше побачили, що обертається на її орбіті (фото)

Астрономи змогли вирішити тисячолітню загадку знаменитої зірки Бетельгейзе. Вони вперше побачили, що у Бетельгейзе є зірка-компаньйон, яка обертається на дуже близькій орбіті.

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Команда вчених каже, що відкрита зірка-компаньйон приречена, оскільки Бетельгейзе поглине її через кілька тисяч років.

Бетельгейзе є найяскравішою зіркою в нічному небі Землі, і це робить її однією з найбільш упізнаваних зірок, звісно, після Сонця. Ще з моменту найперших астрономічних спостережень за Бетельгейзе, вчених збивала з пантелику яскравість зірки, яка змінювалася кожні 6 років, пише Space.com.

Не варто плутати 6-річне потьмяніння червоного надгіганта з відносно нещодавньою подією у 2019 і 2020 роках, коли яскравість Бетельгейзе різко впала. Ця подія була названа "Великим потьмянінням" і знову привернула увагу до зірки. Тоді вчені навіть припускали, що зірка ось-ось вибухне надновою.

Бетельгейзе та її зірка-компаньйон Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

Така гіпотеза була досить здоровою. Річ у тім, що Бетельгейзе всього 10 млн років, але вона в 700 разів більша за Сонце, а це означає, що зірка спалює своє ядерне паливо набагато швидше. Це говорить, що смерть Бетельгейзе невблаганно наближається.

Попри такі похмурі прогнози, 2023 року Велике потьмяніння астрономи змогли пояснити величезною хмарою, яку викинула сама зірка.

Одну із загадок зірки було розкрито, але залишалася ще одна — шестирічне потьмяніння Бетельгейзе.

Розташування Бетельгейзе та її зірки-компаньйона на нічному небі Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

Основний період змінності Бетельгейзе триває близько 400 днів, другий період потьмяніння — 6 років. Таке регулярне серцебиття зірки збиває з пантелику вчених уже протягом тисячоліть.

Аналіз архівних даних спостережень за зіркою наштовхнув команду на думку про те, що у Бетельгейзе може бути зірка-компаньйон. Тоді було проведено спостереження за допомогою космічного телескопа "Габбл" і рентгенівської космічної обсерваторії NASA "Чандра". Але нічого не вдалося виявити.

Після цього вчений із Дослідницького центру Еймса NASA Стів Гауелл зібрав команду астрофізиків, які продовжили дослідження, незважаючи на невдачу. Вони використовували телескоп "Джеміні Північ" і його інструмент "Алопеке".

"Здатність телескопа "Джеміні Північ" досягати високої кутової роздільної здатності та різких контрастів дала змогу безпосередньо виявити супутника Бетельгейзе", — каже Гауелл.

Вчений зі своєю командою зміг не тільки зробити знімок зірки-компаньйона Бетельгейзе, а й дізнатися її характеристики.

Команда визначила, що маса зірки приблизно в 1,5 раза більша за Сонце. Ця гаряча біло-блакитна зірка обертається навколо Бетельгейзе на відстані, що дорівнює чотирьом відстаням між Землею і Сонцем.

Така орбіта говорить про те, що зірка-компаньйон перебуває прямо в атмосфері Бетельгейзе. По суті, вчені вперше знайшли зірку-компаньйона, який знаходиться так близько до червоного надгіганта.

Також астрономи вважають, що ця менша зірка ще не почала спалювати водень у своєму ядрі. Таким чином система Бетельгейзе складається з двох зірок, які перебувають на протилежних кінцях свого життя, попри те, що обидві зірки утворилися одночасно.

Це пояснюється тим, що великі зірки, такі як Бетельгейзе, старіють раніше, починаючи синтез водню в гелій. Але це зовсім не означає, що зірка-компаньйон проживе довше. Потужна гравітація Бетельгейзе, ймовірно, втягне меншу зірку в себе і поглине її. Команда вважає, що це станеться протягом наступних 10 000 років.

Нагадаємо, зірка Бетельгейзе з'явилася внаслідок "тихої" космічної катастрофи. Автори дослідження запропонували нову теорію походження однієї з найвідоміших зірок, розташованої в сузір'ї Оріона.