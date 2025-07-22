Звезда Бетельгейзе совсем не одна: астрономы впервые увидели, что вращается на ее орбите (фото)

Астрономы смогли решить тысячелетнюю загадку знаменитой звезды Бетельгейзе. Они впервые увидели, что у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которая вращается на очень близкой орбите.

Related video

Команда ученых говорит, что открытая звезда-компаньон обречена, так как Бетельгейзе поглотит ее через несколько тысяч лет.

Бетельгейзе является самой яркой звездой в ночном небе Земли, и это делает ее одной из самых узнаваемых звезд, конечно, после Солнца. Еще с момента самых первых астрономических наблюдений за Бетельгейзе, ученых сбивала с толку яркость звезды, которая менялась каждые 6 лет, пишет Space.com.

Не стоит путать 6-летнее потускнение красного сверхгиганта с относительно недавним событием в 2019 и 2020 годах, когда яркость Бетельгейзе резко упала. Это событие было названо “Великим потускнением” и снова привлекло внимание к звезде. Тогда ученые даже предполагали, что звезда вот-вот взорвется сверхновой.

Бетельгейзе и ее звезда-компаньон Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

Такая гипотеза была достаточно здравой. Дело в том, что Бетельгейзе всего 10 млн лет, но она в 700 раз больше Солнца, а это значит, что звезда сжигает свое ядерное топливо гораздо быстрее. Это говорит, что смерть Бетельгейзе неумолимо приближается.

Несмотря на такие мрачные прогнозы, в 2023 году Великое потускнение астрономы смогли объяснить огромным облаком, которое выбросила сама звезда.

Одна из загадок звезды была раскрыта, но оставалась еще одна – шестилетнее потускнение Бетельгейзе.

Расположение Бетельгейзе и ее звезды-компаньона на ночном небе Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURAImage Processing: M. Zamani (NSF NOIRLab))

Основной период переменности Бетельгейзе длится около 400 дней, второй период потускнения – 6 лет. Такое регулярное сердцебиение звезды сбивает с толку ученых уже на протяжении тысячилетий.

Анализ архивных данных наблюдений за звездой натолкнул команду на мысль о том, что у Бетельгейзе может быть звезда-компаньон. Тогда были проведены наблюдения с помощью космического телескопа “Хаббл” и рентгеновской космической обсерватории NASA “Чандра”. Но ничего не удалось обнаружить.

После этого ученый из Исследовательского центра Эймса NASA Стив Хауэлл собрал команду астрофизиков, которые продолжили исследование, несмотря на неудачу. Они использовали телескоп “Джемини Север” и его инструмент “Алопеке”.

“Способность телескопа «Джемини Север» достигать высокого углового разрешения и резких контрастов позволила напрямую обнаружить спутника Бетельгейзе”, - говорит Хауэлл.

Ученый со своей командой смог не только сделать снимок звезды-компаньона Бетельгейзе, но и узнать ее характеристики.

Команда определила, что масса звезды примерно в 1,5 раза больше Солнца. Эта горячая бело-голубая звезда вращается вокруг Бетельгейзе на расстоянии, равном четырем расстояниям между Землей и Солнцем.

Такая орбита говорит о том, что звезда-компаньон находится прямиком в атмосфере Бетельгейзе. По сути, ученые впервые нашли звезду-компаньона, который находится так близко к красному сверхгиганту.

Также астрономы считают, что эта меньшая звезда еще не начала сжигать водород в своем ядре. Таким образом система Бетельгейзе состоит из двух звёзд, находящихся на противоположных концах своей жизни, несмотря на то, что обе звезды образовались одновременно.

Это объясняется тем, что крупные звезды, такие как Бетельгейзе, стареют раньше, начиная синтез водорода в гелий. Но это совсем не значит, что звезда-компаньон проживет дольше. Мощная гравитация Бетельгейзе, вероятно, втянет меньшую звезду в себя и поглотит ее. Команда считает, что это произойдет в течение следующих 10 000 лет.

Напомним, звезда Бетельгейзе появилась в результате "тихой" космической катастрофы. Авторы исследования предложили новую теорию происхождения одной из самых известных звезд, расположенной в созвездии Ориона.