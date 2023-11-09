Странная звезда Бетельгейзе: она появилась в результате "тихой" космической катастрофы (фото)

Авторы исследования предложили новую теорию происхождения одной из самых известных звезд, расположенной в созвездии Ориона.

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Вторая по яркости звезда в созвездии Ориона, по словам ученых, представляет собой странный астрономический объект. Наблюдения показали, что Бетельгейзе вращается вокруг своей оси намного быстрее и состоит из намного большего количества тяжелых химических элементов, чем должно быть у таких гигантских звезд. Авторы исследования, опубликованном в издании The Astrophysical Journal, считают, что на самом деле Бетельгейзе появилась не как одна звезда, а является результатом "тихого" столкновения и слияния двух звезд меньшего размера, пишет Space.

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Астрономы уже много знают о том, как происходит эволюция звезд. В своих ядрах они превращают водород в гелий, которого остановится все больше по мере того, как звезды становятся старше. Соотношение водорода и гелия в составе звезды влияет на ее размер, яркость и температуру. Когда такие, как Бетельгейзе огромные звезды приближаются к концу своего жизненного цикла, то у них образуется слишком много гелия и в результате они становятся красными сверхгигантами.

Но во внешней атмосфере Бетельгейзе астрономы обнаружили слишком много азота, что говорит о том, что в ядре звезды произошли и другие химические процессы. При этом скорость вращения вокруг своей звезды намного больше, чем у других красных сверхгигантов. То есть с Бетельгейзе что-то произошло, что привело к появлению таких характеристик.

Поэтому авторы исследования создали моделирование, которое предполагает, что что Бетельгейзе изначально не была отдельной звездой, а вместо этого появилась в результате "тихого" столкновения и слияния двух звезд меньшего размера.

Вторая по яркости звезда в созвездии Ориона, по словам ученых, представляет собой странный астрономический объект. Наблюдения показали, что Бетельгейзе вращается вокруг своей оси намного быстрее и состоит из намного большего количества тяжелых химических элементов, чем должно быть у таких гигантских звезд Фото: NASA

Ученые предположили, что изначально существовала огромная звезда, масса которой была примерно в 16 раз больше массы Солнца и она уже находилась в стадии превращения в красного сверхгиганта. Рядом с этой звездой находилась звезда, масса которой в 4 раза была больше массы Солнца, но она еще не подошла к концу своей жизни.

Моделирование показало, что атмосфера более массивной звезды начала расширяться, а гравитация меньшей звезды начала притягивать это вещество, что привело к увеличению массы звезды-компаньона. Но затем этот компаньон замедлил свое вращение и оказался втянутым внутрь более большой звезды.

По словам ученых, подобные слияния должны приводит к огромному выбросу энергии и потере массы, но в случае с Бетельгейзе столкновение между звездами произошло тихо. Меньшая звезда просто слилась с ядром большей звезды. Хотя, по словам ученых, все же некоторая часть вещества основной звезды в виде струй из плазмы улетела в космос.

Из-за того, что ядро стареющей большой звезды получило новое вещество от молодой звезды, в ее ядре снова возобновились процессы превращения водорода в гелий. Но это продолжалось недолго, и новорожденная Бетельгейзе стала красным сверхгигантом.

Фотография звезды Бетельгейзе Фото: NASA

Последствия столкновения оставили свои химические следы в составе Бетельгейзе, считают ученые. Поэтому здесь присутствует слишком много тяжелых химических элементов, а сильное вращение звезды вызвано притоком энергии от столкновения.

Авторы исследования отмечают, что проверить данную теорию можно будет только через несколько десятков тысяч лет, когда Бетельгейзе взорвется сверхновой. Только изучение остатка сверхновой в далеком будущем покажет настоящий химический состав гигантской звезды. И тогда можно будет узнать, была ли Бетельгейзе изначально одинокой звездой с необычными свойствами или продуктом столкновения двух звезд.

Фокус уже писал о том, что телескоп Хаббл заснял результат космического взрыва, в результате которого обломки разбросало по всей галактике. Интересно, что взрыв массивной звезды впервые обнаружил астроном-любитель.