Никто не знал, что она существует: в Млечном Пути обнаружена структура длиной 200 св. лет (фото)

Астрономы обнаружили неизвестное ранее гигантское молекулярное облако внутри перемычки нашей галактики. Это огромная вытянутая структура из звезд, газа и пыли, которая находится в центральной части многих спиральных галактик, в том числе и в Млечном Пути.

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Ученые с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк обнаружили новое облако из газа и пыли, которое протирается на 200 световых лет, в той части Млечного Пути, которая еще плохо изучена астрономами. Речь идет о галактической перемычке, расположенной в самом сердце нашей галактики. Ученые не подозревали о том, что такая огромная структура скрывается там, пока не обнаружили скопление очень плотного межзвездного газа. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Гигантские молекулярные облака являются обычными структурами, которые можно обнаружить по всему Млечному Пути. Эти объекты являются местами образования новых звезд. Но галактическая перемычка Млечного Пути еще не очень хорошо изучена, а потому астрономы были удивлены, когда обнаружили там неизвестное гигантское молекулярное облако из газа и пыли, получившее прозвище "облако Средней точки". Внутри этого облака были обнаружены места потенциального образования новых звезд, а также плотные полосы газа и пыли, которые переносят вещество из диска Млечного Пути в самое сердце нашей галактики.

Так выглядит наша галактика Млечный Путь Фото: NASA/JPL

После того, как ученые обнаружили скопление очень плотного газа, которое протирается на 200 световых лет, они провели тщательное исследование этой структуры и подтвердили, что это молекулярное облако огромных размеров. Исследователи говорят, что они и не подозревали о существовании такой гигантской структуры.

Согласно исследованию, газ в "облаке Средней точки" находится в турбулентном состоянии, которое отражает условия, наблюдаемые в газе в центре Млечного Пути. Это хаотическое движение может быть вызвано движением вещества вдоль самих полос из газа и пыли или столкновениями между обнаруженным облаком и другими молекулярными облаками.

Новое молекулярное облако в представлении художника Фото: space.com

Внутри нового молекулярного облака находятся несколько сгустков плотного газа и пыли, из которых, как считают астрономы, появятся новые звезды. Они рождаются, когда плотные участки молекулярных облаков сжимаются под действием своей гравитации, что приводит к появлению протозвезд, в ядрах которых начинается термоядерный синтез водорода. Затем протозвезды накапливают материю и растут и через миллионы лет превращаются в обычные звезды.

Астрономы также обнаружили новый источник интенсивного микроволнового излучения, известный как "мазер", который указывает на интенсивное образование звезд в "облаке Средней точки". Еще была обнаружена оболочка из газа, которая образовалась в результате смерти массивных звезд, когда те взорвались сверхновой.

Астрономы также обнаружили новый источник интенсивного микроволнового излучения, известный как "мазер", который указывает на интенсивное образование звезд в "облаке Средней точки". Еще была обнаружена оболочка из газа, которая образовалась в результате смерти массивных звезд, когда те взорвались сверхновой Фото: space.com

Ученые говорят, что новое молекулярное облако играет ключевую роль в переносе газа и пыли из диска нашей галактики в ее сердце. Предполагается, что такой перенос вещества способствует образованию плотных скоплений звезд в галактической перемычке.

По словам астрономов, дальнейшее исследование нового облака и его окрестностей может помочь получить больше информации о том, как необходимые для создания звезд компоненты собираются в центре спиральных галактик, которой является Млечный Путь.

Исследователи говорят, что образование новых звезд в галактических перемычках представляет собой большую загадку. Дело в том, что многие процессы могут подавлять звездообразование и все же в перемычках накапливается плотный газ, который стимулирует возникновение новых звезд.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли решить тысячелетнюю загадку знаменитой звезды Бетельгейзе. Они впервые увидели, что у Бетельгейзе есть звезда-компаньон, которая вращается на очень близкой орбите.