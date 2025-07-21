Якби інопланетяни жили на Марсі 3 млрд років тому, їм би знадобилися парасольки (фото)

Учені виявили ще один доказ того, що Марс у минулому був більше схожий на Землю, ніж на холодну і безплідну пустелю, якою він є сьогодні.

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Дослідники виявили на Марсі велику мережу перевернутих річкових русел, утворених осадовими відкладеннями стародавніх річок. Згідно з дослідженням, наявність великої системи річкових русел, що простягнулися більш ніж на 14 000 км, свідчить про те, що Марс у минулому був більш дощовою і вологою планетою, ніж припускали вчені, пише Live Science.

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Про те, що Марс у далекому минулому був вологою планетою, вчені вперше дізналися в 70-х роках минулого століття, коли апарат "Маринер-9" сфотографував поверхню планети, вкриту висохлими річковими руслами. Ці русла утворилися більш ніж 3,5 млрд років тому. Але це не єдине свідчення того, що на поверхні Марса була рідка вода.

Коли ця вода стікала або випаровувалася, вона залишала осадові відкладення. Їх виявили марсоходи NASA в кратерах, де були озера з рідкою водою. Також ці відкладення відкладалися на руслах річок. За мільярди років відкладення затверділи, тоді як річкові русла і земля навколо них вивітрилися і зазнали ерозії. У результаті відкладення, більш стійкі до ерозії, перетворилися на високі хребти. Планетологи їх називають річковими звивистими хребтами або перевернутими річковими руслами.

Відкладення, більш стійкі до ерозії, перетворилися на високі хребти. Планетологи їх називають річковими звивистими хребтами або перевернутими річковими руслами Фото: solar-system

Автори дослідження за допомогою даних орбітальних апаратів, які обертаються навколо Марса, виявили велику мережу перевернутих русел у регіоні на Червоній планеті, відомому як Noachis Terra. Ці об'єкти вказують на те, що в далекому минулому в цьому регіоні було багато води.

З'ясувалося, що деякі з перевернутих русел є окремими сегментами, які пережили ерозію і вивітрювання протягом мільярдів років. Але було виявлено і більш цілісні системи, які простягаються на сотні кілометрів і мають висоту в десятки метрів.

З'ясувалося, що деякі з перевернутих русел є окремими сегментами, які пережили ерозію і вивітрювання протягом мільярдів років. Але було виявлено і більш цілісні системи, які простягаються на сотні кілометрів і мають висоту в десятки метрів Фото: solar-system

Вчені вважають, що ці перевернуті річкові русла не були створені внаслідок раптових повеней. Найімовірніше вони були створені в умовах стабільного клімату протягом тривалого періоду під час переходу від однієї геологічної епохи до іншої приблизно 3,7 млрд років тому.

Автори дослідження вважають, що найімовірнішим джерелом води для формування цих структур були дощ або сніг. З огляду на розмір системи перевернутих річкових русел у цьому регіоні Марса в далекому минулому, коли на планеті був теплий і вологий клімат, було багато дощових днів на рік.

Вчені кажуть, що це ще один доказ того, що Марс у минулому був більше схожий на Землю, аніж на холодну і безплідну пустелю, якою він є сьогодні.

Як уже писав Фокус, вчені створили спеціальний пластик, який має допомогти побудувати колонію на Марсі.

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