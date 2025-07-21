Учені створили біопластик із водоростей для будівництва житла на Марсі (фото)

Дослідники успішно виростили водорості в умовах, що імітують умови Марса, за допомогою обладнання з біорозкладного біопластику. Це досягнення може наблизити колонізацію Червоної планети.

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У міру того, як космічні агентства планують перші пілотовані місії на Марс, вчені працюють над створенням необхідних умов для довгострокової присутності людини на Червоній планеті без постійного постачання із Землі. Вчені з Гарвардського університету показали, що зелені водорості можуть не тільки виживати, а й процвітати всередині біопластикових камер, що імітують екстремальні умови Червоної планети. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Space.

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За словами вчених, якщо у вас є середовище проживання, що складається з біопластику, і в ньому ростуть водорості, то ці водорості можуть виробляти більше біопластику. Таким чином можна отримати замкнуту систему, яка може підтримувати себе і навіть рости з часом.

Під час експериментів учені вирощували зелені водорості виду Dunaliella tertiolecta в камері, надрукованій на 3D-принтері з полімолочної кислоти. Це біорозкладний пластик, отриманий із природних джерел. У камері було створено умови, що імітують розріджену, багату на вуглекислий газ атмосферу Марса і марсіанський тиск, що становить менше 1% від земного. За словами дослідників, незважаючи на ці екстремальні умови, водорості змогли здійснювати фотосинтез.

Автори дослідження показали, що придатні для життя умови можна підтримувати на Марсі за допомогою біологічно отриманих матеріалів.

Крупний план біопластикового середовища проживання зі зростанням водоростей Фото: space.com

Учені пов'язують успіх експериментів із біопластиковою камерою, яка захищала водорості від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, при цьому пропускаючи достатню кількість світла. Хоча рідка вода зазвичай не може існувати за такого низького тиску, вчені створили всередині камери тиск, який стабілізував рідку воду, сприяючи біологічній активності.

Результати дослідження показують, що біопластик може бути підходящим матеріалом для будівництва житла на Марсі. На відміну від традиційних промислових матеріалів, транспортування яких на Марс, а також переробка на Червоній планеті коштує дорого, біопластик можна виробляти далеко від Землі та повторно використовувати на Марсі з використанням біологічних процесів.

Цей експеримент ґрунтується на минулому дослідженні вчених, яке показало, що кремнієві аерогелі можуть відтворювати парниковий ефект Землі, підтримуючи життя в умовах холоду і низького тиску.

Вчені стверджують, що, поєднуючи камери з водоростями для виробництва біопластику з аерогелями для регулювання температури і тиску, вони домоглися прогресу на шляху до створення космічних середовищ існування. Тепер вчені планують випробувати свої біопластикові системи в умовах вакууму.

Як уже писав Фокус, Південна Корея збирається побудувати базу на Місяці і здійснити посадку на Марс. Згідно з нещодавно оприлюдненою національною програмою освоєння Місяця першу базу на супутнику Землі, створену Південною Кореєю, має бути побудовано до 2045 року.