Ученые создали биопластик из водорослей для строительства жилищ на Марсе (фото)

Исследователи успешно вырастили водоросли в условиях, имитирующих условия Марса, с помощью оборудования из биоразлагаемого биопластика. Это достижение может приблизить колонизацию Красной планеты.

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По мере того, как космические агентства планируют первые пилотируемые миссии на Марс, ученые работают над созданием необходимых условий для долгосрочного присутствия человека на Красной планете без постоянного снабжения с Земли. Ученые из Гарвардского университета показали, что зеленые водоросли могут не только выживать, но и процветать внутри биопластиковых камер, имитирующих экстремальные условия Красной планеты. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

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По словам ученых, если у вас есть среда обитания, состоящая из биопластика, и в ней растут водоросли, то эти водоросли могут производить больше биопластика. Таким образом можно получить замкнутую систему, которая может поддерживать себя и даже расти со временем.

Во время экспериментов ученые выращивали зеленые водоросли вида Dunaliella tertiolecta в камере, напечатанной на 3D-принтере из полимолочной кислоты. Это биоразлагаемый пластик, полученный из природных источников. В камере были созданы условия, имитирующие разреженную, богатую углекислым газом атмосферу Марса и марсианское давление, составляющее менее 1% от земного. По словам исследователей, несмотря на эти экстремальные условия, водоросли смогли осуществлять фотосинтез.

Авторы исследования показали, что пригодные для жизни условия можно поддерживать на Марсе с помощью биологически полученных материалов.

Крупный план биопластиковой среды обитания с ростом водорослей Фото: space.com

Ученые связывают успех экспериментов с биопластиковой камерой, которая защищала водоросли от вредного ультрафиолетового излучения, при этом пропуская достаточное количество света. Хотя жидкая вода обычно не может существовать при таком низком давлении, ученые создали внутри камеры давление, которое стабилизировало жидкую воду, способствуя биологической активности.

Результаты исследования показывают, что биопластик может быть подходящим материалом для строительства жилищ на Марсе. В отличие от традиционных промышленных материалов, транспортировка которых на Марс, а также переработка на Красной планете стоит дорого, биопластик можно производить вдали от Земли и повторно использовать на Марсе с использованием биологических процессов.

Этот эксперимент основан на прошлом исследовании ученых, которое показало, что кремниевые аэрогели могут воспроизводить парниковый эффект Земли, поддерживая жизнь в условиях холода и низкого давления.

Ученые утверждают, что, сочетая камеры с водорослями для производства биопластика с аэрогелями для регулирования температуры и давления, они добились прогресса на пути к созданию космических сред обитания. Теперь ученые планируют испытать свои биопластиковые системы в условиях вакуума.

Как уже писал Фокус, Южная Корея собирается построить базу на Луне и совершить посадку на Марс. Согласно недавно обнародованной национальной программе освоения Луны первая база на спутнике Земли, созданная Южной Кореей, должна быть построена к 2045 году.