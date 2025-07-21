Если бы инопланетяне жили на Марсе 3 млрд лет назад, им бы понадобились зонтики (фото)

Ученые обнаружили еще одно доказательство того, что Марс в прошлом был больше похож на Землю, чем на холодную и бесплодную пустыню, которой он является сегодня.

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Исследователи обнаружили на Марсе обширную сеть перевернутых речных русел, образованных осадочными отложениями древних рек. Согласно исследованию, наличие обширной системы речных русел, протянувшихся более чем на 14 000 км, говорит о том, что Марс в прошлом был более дождливой и влажной планетой, чем предполагали ученые, пишет Live Science.

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О том, что Марс в далеком прошлом был влажной планетой, ученые впервые узнали в 70-х годах прошлого века, когда аппарат "Маринер-9" сфотографировал поверхность планеты, покрытую высохшими речными руслами. Эти русла образовались более чем 3,5 млрд лет назад. Но это не единственное свидетельство того, что на поверхности Марса была жидкая вода.

Когда эта вода стекала или испарялась, она оставляла осадочные отложения. Их обнаружили марсоходы NASA в кратерах, где были озера с жидкой водой. Также эти отложения откладывались на руслах рек. За миллиарды лет отложения затвердели, в то время как речные русла и земля вокруг них выветрились и подверглись эрозии. В результате отложения, более устойчивые к эрозии, превратились в высокие хребты. Планетологи их называют речными извилистыми хребтами или перевернутыми речными руслами.

Отложения, более устойчивые к эрозии, превратились в высокие хребты. Планетологи их называют речными извилистыми хребтами или перевернутыми речными руслами Фото: NASA

Авторы исследования с помощью данных орбитальных аппаратов, которые вращаются вокруг Марса, обнаружили обширную сеть перевернутых русел в регионе на Красной планете, известном как Noachis Terra. Эти объекты указывают на то, что в далеком прошлом в этом регионе было много воды.

Выяснилось, что некоторые из перевернутых русел являются отдельными сегментами, которые пережили эрозию и выветривание в течение миллиардов лет. Но были обнаружены и более целостные системы, которые простираются на сотни километров и имеют высоту в десятки метров.

Выяснилось, что некоторые из перевернутых русел являются отдельными сегментами, которые пережили эрозию и выветривание в течение миллиардов лет. Но были обнаружены и более целостные системы, которые простираются на сотни километров и имеют высоту в десятки метров Фото: NASA

Ученые считают, что эти перевернутые речные русла не были созданы в результате внезапных наводнений. Скорее всего они были созданы в условиях стабильного климата в течение длительного периода во время перехода от одной геологической эпохи к другой примерно 3,7 млрд лет назад.

Авторы исследования считают, что наиболее вероятным источником воды для формирования этих структур были дождь или снег. Учитывая размер системы перевернутых речных русел в этом регионе Марса в далеком прошлом, когда на планете был теплый и влажный климат, было много дождливых дней в году.

Ученые говорят, что еще одно доказательство того, что Марс в прошлом был больше похож на Землю, чем на холодную и бесплодную пустыню, которой он является сегодня.

Как уже писал Фокус, ученые создали специальный пластик, который должен помочь построить колонию на Марсе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили "космического единорога", который бросает вызов законам физики. Астрономы с помощью самых лучших радиотелескопов обнаружили вращающуюся мертвую звезду, настолько редкую, странную и уникальную, что ее назвали "космическим единорогом".