Обнаруженный "космический единорог" бросает вызов законам физики: ученые озадачены

Астрономы с помощью самых лучших радиотелескопов обнаружили вращающуюся мертвую звезду, настолько редкую, странную и уникальную, что ее назвали “космическим единорогом”. Уникальные свойства этого объекта, названного CHIME J1634+44, бросают вызов современному пониманию мертвых звезд.

Related video

Объект CHIME J1634+44, также известный как ILT J163430+445010 (J1634+44) представляет собой длиннопериодический радиотранзиент (LPT). Это недавно обнаруженный и загадочный тип космических объектов, выпускающих радиоволны, которые повторяются с интервалом от нескольких минут до нескольких часов. Это значительно дольше, чем радиоизлучение излучение пульсаров или быстро вращающихся нейтронных звезд. CHIME J1634+44 является самым ярким LPT из всех известных, а также это единственный известный подобный объект, вращение которого ускоряется. Ученые говорят, что "космический единорог" бросает вызов законам физики и представляет сбой большую загадку. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам астрономов, CHIME J1634+44 можно назвать "космическим единорогом", ведь он выделяется на фоне всех известных LPT-объектов. Его радиоизлучение повторяются каждые 14 минут, но есть и вторичный период излучения, составляющий 70 минут. Вероятно, это двойная система, состоящая из нейтронной звезды и еще какого-то объекта. Хотя это может быть звезда белый карлик с неизвестным компаньоном.

И белые карлики, и нейтронные звезды — это мертвые звезды, которые образуются, когда у звезд разной массы заканчивается топливо, необходимое для термоядерного синтеза в их ядрах. Когда возникают нейтронные звезды и белые карлики, они начинают быстро вращаться вокруг своей оси. Некоторые нейтронные звезды могут совершать до 700 оборотов в секунду, когда они молодые. Но по мере старения нейтронные звезды и белые карлики должны замедляться, теряя энергию. Поэтому, независимо от того, чем является CHIME J1634+44, тот факт, что объект ускоряет свое вращение, очень странный.

Нейтронные звезды или белые карлики могут увеличивать свою скорость вращения после рождения. Это зависит от наличия у них звезды-компаньона. Поэтому астрономы считают, что CHIME J1634+44 может состоять из двух звездных объектов, вращающихся друг вокруг друга в тесной двойной системе.

И белые карлики, и нейтронные звезды — это мертвые звезды, которые образуются, когда у звезд разной массы заканчивается топливо, необходимое для термоядерного синтеза в их ядрах Фото: ESA

CHIME J1634+44 выглядит странно, ведь радиоизлучение объекта имеет 100% круговую поляризацию. Это означает, что электромагнитные волны, исходящие от объекта, вращаются по окружности, подобно штопору, по мере своего распространения.

Таким образом, электромагнитное излучение, исходящее от CHIME J1634+44, закручивается по идеальной спирали по мере удаления от своего источника. Это явление не только очень редкое, но и никогда не наблюдалось в излучении нейтронных звезд или белых карликов.

Это означает, что радиоволны CHIME J1634+44 создаются уникальным для этой мертвой звезды способом и астрономы не знают, что происходит.

Астрономы также выяснили, что радиоимпульсы появляются парами, но только тогда, когда мертвая звезда совершает несколько оборотов вокруг своей оси, не выпуская радиоволны.

Время между парами радиоимпульсов импульсов, похоже, подчиняется определенному шаблону. Астрономы считают, что эта закономерность содержит важную информацию о том, как звезда-компаньон заставляет мертвую звезду излучать радиоволны.

Авторы исследования говорят, что обнаружение CHIME J1634+44 расширяет известную популяцию нейтронных звезд и подвергает сомнению существующие модели нейтронных звезд и белых карликов, предполагая, что, возможно, существует еще много подобных загадочных объектов.

Как уже писал Фокус, космический телескоп NASA обнаружит 100 000 новых взрывов в космосе. Астрономы считают, что с помощью нового космического телескопа Нэнси Грейс Роман можно будет раскрыть тайну темной энергии и секрет производства драгоценных металлов. Также ученые ожидают обнаружить ранее неизвестные явления в космосе.