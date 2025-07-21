Виявлений "космічний єдиноріг" кидає виклик законам фізики: вчені спантеличені

Астрономи за допомогою найкращих радіотелескопів виявили мертву зірку, що обертається, настільки рідкісну, дивну й унікальну, що її назвали "космічним єдинорогом". Унікальні властивості цього об'єкта, названого CHIME J1634+44, кидають виклик сучасному розумінню мертвих зірок.

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Об'єкт CHIME J1634+44, також відомий як ILT J163430+445010 (J1634+44) являє собою довгоперіодичний радіотранзієнт (LPT). Це нещодавно виявлений і загадковий тип космічних об'єктів, що випускають радіохвилі, які повторюються з інтервалом від декількох хвилин до декількох годин. Це значно довше, ніж радіовипромінювання випромінювання пульсарів або нейтронних зірок, що швидко обертаються. CHIME J1634+44 є найяскравішим LPT з усіх відомих, а також це єдиний відомий подібний об'єкт, обертання якого прискорюється. Науковці кажуть, що "космічний єдиноріг" кидає виклик законам фізики і представляє собою велику загадку. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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За словами астрономів, CHIME J1634+44 можна назвати "космічним єдинорогом", адже він виділяється на тлі всіх відомих LPT-об'єктів. Його радіовипромінювання повторюються кожні 14 хвилин, але є і вторинний період випромінювання, що становить 70 хвилин. Ймовірно, це подвійна система, що складається з нейтронної зірки та ще якогось об'єкта. Хоча це може бути зірка білий карлик із невідомим компаньйоном.

І білі карлики, і нейтронні зірки — це мертві зірки, які утворюються, коли в зірок різної маси закінчується паливо, необхідне для термоядерного синтезу в їхніх ядрах. Коли виникають нейтронні зірки та білі карлики, вони починають швидко обертатися навколо своєї осі. Деякі нейтронні зірки можуть здійснювати до 700 обертів на секунду, коли вони молоді. Але в міру старіння нейтронні зірки і білі карлики повинні сповільнюватися, втрачаючи енергію. Тому, незалежно від того, чим є CHIME J1634+44, той факт, що об'єкт прискорює своє обертання, дуже дивний.

Нейтронні зірки або білі карлики можуть збільшувати свою швидкість обертання після народження. Це залежить від наявності у них зірки-компаньйона. Тому астрономи вважають, що CHIME J1634+44 може складатися з двох зоряних об'єктів, що обертаються один навколо одного в тісній подвійній системі.

І білі карлики, і нейтронні зірки — це мертві зірки, які утворюються, коли у зірок різної маси закінчується паливо, необхідне для термоядерного синтезу в їхніх ядрах Фото: ESA

CHIME J1634+44 виглядає дивно, адже радіовипромінювання об'єкта має 100% кругову поляризацію. Це означає, що електромагнітні хвилі, які виходять від об'єкта, обертаються по колу, подібно до штопора, у міру свого поширення.

Таким чином, електромагнітне випромінювання, що виходить від CHIME J1634+44, закручується по ідеальній спіралі в міру віддалення від свого джерела. Це явище не тільки дуже рідкісне, а й ніколи не спостерігалося у випромінюванні нейтронних зірок або білих карликів.

Це означає, що радіохвилі CHIME J1634+44 створюються унікальним для цієї мертвої зірки способом і астрономи не знають, що відбувається.

Астрономи також з'ясували, що радіоімпульси з'являються парами, але тільки тоді, коли мертва зірка робить кілька обертів навколо своєї осі, не випускаючи радіохвилі.

Час між парами радіоімпульсів імпульсів, схоже, підпорядковується певному шаблону. Астрономи вважають, що ця закономірність містить важливу інформацію про те, як зірка-компаньйон змушує мертву зірку випромінювати радіохвилі.

Автори дослідження кажуть, що виявлення CHIME J1634+44 розширює відому популяцію нейтронних зірок і ставить під сумнів наявні моделі нейтронних зірок і білих карликів, припускаючи, що, можливо, існує ще багато подібних загадкових об'єктів.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп NASA виявить 100 000 нових вибухів у космосі. Астрономи вважають, що за допомогою нового космічного телескопа Ненсі Грейс Роман можна буде розкрити таємницю темної енергії і секрет виробництва дорогоцінних металів. Також вчені очікують виявити раніше невідомі явища в космосі.