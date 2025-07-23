В Арктике прошло испытание самого большого парашюта для посадки на Марс (видео)

Европейское космическое агентство подтвердило, что огромный парашют сможет доставить на Марс инновационный марсоход Rosalind Franklin через несколько лет.

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Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА) провели успешное испытание самого большого парашюта из когда-либо созданных, предназначенного для приземления посадочной платформы с марсоходом на борту на поверхность Красной планеты. Эта миссия называется ExoMars и она должна быть запущена в космос в 2028 году через 6 лет после первоначальной даты запуска, пишет Space.

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Крупнейший парашют для посадки на Марс

Испытание огромной парашютной системы, предназначенной для миссии ExoMars, успешно прошло за полярным кругом в Арктике. Эта двойная парашютная система, состоящая из первого парашюта шириной 15 метров и вспомогательного парашюта шириной 35 метров должна помочь приземлиться на Марсе посадочной платформе с марсоходом Rosalind Franklin на борту в 2030 году.

Во время испытаний ученые использовали макет посадочной платформы, который вместе с парашютами был сброшен с аэростата с высоты 30 км и опустился на космодром "Эсрейндж" в Швеции. Посадочная платформа находилась в свободном падении около 20 секунд, прежде чем раскрылся первый парашют.

Во время испытаний ученые использовали макет посадочной платформы, который вместе с парашютами был сброшен с аэростата с высоты 30 км и опустился на космодром "Эсрейндж" в Швеции Фото: ESA

Хотя плотность атмосферы Марса составляет всего около 1% от плотности атмосферы Земли, инженеры воссоздали нагрузки, которые посадочная платформа и парашюты будут испытывать на Красной планете.

Во время посадки на Марс посадочная платформа войдет в разреженную атмосферу Красной планеты на скорости 21 000 км/ч, но затем замедлится примерно до 1500 км/ч, прежде чем раскроется первый парашют. Во время испытаний макет посадочной платформы достиг примерно такой скорости в разреженном воздухе стратосферы.

В ЕКА заявили, что испытание подтвердило тот факт, что парашютная система, которая является самой большой из всех, которые когда-либо использовались на за пределами Земли, сможет справиться со своей задачей на Марсе.

Инновационный марсоход Rosalind Franklin

Посадочная платформа миссии ExoMars, которая отправится в космос, согласно плану, в 2028 году, доставит на поверхность планеты 310-килограммовый марсоход Rosalind Franklin.

Основная задача марсохода состоит в поисках признаков древней жизни на Красной планете. Его ключевой особенностью является бур, который может достигать глубины 2 метра. Таким образом аппарат сможет сделать самую глубокую дыру в поверхности Марса, чего не могут сделать находящиеся там марсоходы.

Посадочная платформа миссии ExoMars, которая отправится в космос, согласно плану, в 2028 году, доставит на поверхность планеты 310-килограммовый марсоход Rosalind Franklin Фото: ESA

Миссия ExoMars

Миссия ExoMars ранее была совместным проектом ЕКА и российского космического агентства "Роскосмос", которое должно было предоставить посадочную платформу для полета на Красную планету. Запуск миссии запланировали на 2022 год, но после полномасштабного вторжения России в Украину ЕКА разорвало сотрудничество с "Роскосмосом". Теперь ЕКА работает над миссией совместно с NASA.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году ЕКА подписало контракт на 194 миллиона долларов с аэрокосмической компанией Airbus на строительство новой посадочной платформы. Макет этой платформы использовали во время испытаний парашютной системы.

Еще Фокус писал о том, что ученые выяснили, что более трех миллиардов лет назад Марс был дождливой планетой, где также шел снег. Эти осадки были источниками воды для обширных речных систем на Красной планете, которые обнаружили астрономы.

Также Фокус писал о том, что в Млечном Пути обнаружена структура длиной 200 световых лет и никто не знал, что она существует. Астрономы обнаружили неизвестное ранее гигантское молекулярное облако внутри перемычки нашей галактики.