Росію не взяли на Марс: перший європейський марсохід доставить на планету інший апарат (фото)
Європейське космічне агентство (ЄКА) в рамках місії ExoMars, мета якої полягає в пошуках потенційного життя на Марсі, обрало компанію Airbus для створення посадкової платформи для марсохода Rosalind Franklin. Цю платформу мала надати Росія.
Про це пише Space.
У 2028 році на Марс має вирушити перший в історії європейський марсохід Rosalind Franklin. Колісний робот шукатиме ознаки життя на Марсі за допомогою різних інструментів. Зокрема за допомогою бурової установки, яка дасть змогу зібрати зразки на глибині 2 метри під поверхнею Червоної планети.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Марсохід Rosalind Franklin вирушить у космос на борту ракети-носія, яку вибере NASA. Космічне агентство США тепер є партнером ЄКА в реалізації місії ExoMars. Марсохід має прибути на Червону планету 2030 року і приземлитися за допомогою посадкової платформи на рівнині в північній півкулі Марса, де було виявлено ознаки існування рідкої води на поверхні планети в далекому минулому.
Спочатку посадкову платформу для марсохода Rosalind Franklin мало надати російське космічне агентство "Роскосмос". Також перший в історії європейський марсохід мав полетіти на Марс на російській ракеті. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року ЄКА розірвало всі зв'язки з Росією, зокрема й у межах проєкту ExoMars. Минулого року ЄКА уклало угоду з NASA, щоб реалізувати цю місію, запуск якої спочатку планувався на 2020 рік.
Тепер же стало відомо, що для розробки посадкового модуля для Rosalind Franklin ЄКА обрало компанію Airbus. Вартість створення цієї платформи оцінюється в приблизно 194 млн доларів. Компанія Airbus створить посадковий модуль, який містить посадкову платформу і рухову установку, що допоможе сповільнити марсохід Rosalind Franklin під час посадки на Марс.
Європейський марсохід допоможе з'ясувати не тільки, чи було життя на Марсі або, можливо, ще існує в його надрах, а й допоможе отримати більше інформації про геологічну історію планети.
Як уже писав Фокус, вчені відправили боби на орбіту і приготували японську страву. Вчені здивувалися, коли спробували цю страву, приготовану в космосі.
Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity зробив велике відкриття на Марсі. На Червоній планеті, де колись розташовувалося озеро, знайдено ланцюжки з дюжини атомів вуглецю, що може бути доказом того, що на Марсі було життя.