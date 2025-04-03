Росію не взяли на Марс: перший європейський марсохід доставить на планету інший апарат (фото)

Європейське космічне агентство (ЄКА) в рамках місії ExoMars, мета якої полягає в пошуках потенційного життя на Марсі, обрало компанію Airbus для створення посадкової платформи для марсохода Rosalind Franklin. Цю платформу мала надати Росія.

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Про це пише Space.

У 2028 році на Марс має вирушити перший в історії європейський марсохід Rosalind Franklin. Колісний робот шукатиме ознаки життя на Марсі за допомогою різних інструментів. Зокрема за допомогою бурової установки, яка дасть змогу зібрати зразки на глибині 2 метри під поверхнею Червоної планети.

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Марсохід Rosalind Franklin вирушить у космос на борту ракети-носія, яку вибере NASA. Космічне агентство США тепер є партнером ЄКА в реалізації місії ExoMars. Марсохід має прибути на Червону планету 2030 року і приземлитися за допомогою посадкової платформи на рівнині в північній півкулі Марса, де було виявлено ознаки існування рідкої води на поверхні планети в далекому минулому.

Спочатку посадкову платформу для марсохода Rosalind Franklin мало надати російське космічне агентство "Роскосмос". Також перший в історії європейський марсохід мав полетіти на Марс на російській ракеті. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року ЄКА розірвало всі зв'язки з Росією, зокрема й у межах проєкту ExoMars. Минулого року ЄКА уклало угоду з NASA, щоб реалізувати цю місію, запуск якої спочатку планувався на 2020 рік.

Марсохід Rosalind Franklin шукатиме ознаки життя на Марсі Фото: ESA

Тепер же стало відомо, що для розробки посадкового модуля для Rosalind Franklin ЄКА обрало компанію Airbus. Вартість створення цієї платформи оцінюється в приблизно 194 млн доларів. Компанія Airbus створить посадковий модуль, який містить посадкову платформу і рухову установку, що допоможе сповільнити марсохід Rosalind Franklin під час посадки на Марс.

Європейський марсохід допоможе з'ясувати не тільки, чи було життя на Марсі або, можливо, ще існує в його надрах, а й допоможе отримати більше інформації про геологічну історію планети.

Як уже писав Фокус, вчені відправили боби на орбіту і приготували японську страву. Вчені здивувалися, коли спробували цю страву, приготовану в космосі.

Також Фокус писав про те, що марсохід Curiosity зробив велике відкриття на Марсі. На Червоній планеті, де колись розташовувалося озеро, знайдено ланцюжки з дюжини атомів вуглецю, що може бути доказом того, що на Марсі було життя.