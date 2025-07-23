Новый межзвездный объект - это враждебная технология инопланетян, считает ученый из Гарварда

Исследование предполагает, что третий обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS, не является кометой, а это, возможно, космический аппарат враждебно настроенных инопланетян.

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Группа ученых, куда входит астроном Ави Леб из Гарвардского университета, известный тем, что ранее уже называл межзвездный объект 1I/Оумуамуа инопланетным зондом, представили новое исследование, посвященное комете 3I/ATLAS. Ученые считают, что третий межзвездный объект, обнаруженный человечеством в Солнечной системе на самом деле может иметь искусственное происхождение. Предполагается, что это космический аппарат враждебно настроенных инопланетян. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

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Межзвездный объект 3I/ATLAS: что о нем известно

Большинство ученых считает, что обнаруженный 1 июля 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS является обычной кометой, которая была выброшена из другой звездной системы и прибыла в Солнечную систему.

Размер кометы 3I/ATLAS оценивается в примерно 20-24 км и она летит со скоростью примерно 210 000 км/ч.

Ученые пришли к выводу, что эта комета старше Солнечной системы примерно на 3 — 3,5 млрд лет, что есть она существует уже 7,5 – 8 млрд лет. Таким образом это может быть самая древняя известная комета.

Комета 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в октябре 2025 года, но затем начнет полет обратно в межзвездное пространство.

Межзвездный объект 3I/ATLAS – это космический аппарат инопланетян

Астроном Ави Леб, который ранее утверждал, что первый межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, 1I/Оумуамуа, может быть космическим аппаратом инопланетян, теперь утверждает, что 3I/ATLAS – это также, возможно, инопланетная технология. При этом исследование предполагает, что этот инопланетный зонд может быть был создан потенциально враждебной внеземной цивилизацией. На это, как считает Леб, указывают аномальные характеристики 3I/ATLAS.

Первый межзвездный объект 1I/Оумуамуа в представлении художника Фото: ESO

Что касается 1I/Оумуамуа, то сейчас большинство астрономов считает, что это астероид, который прибыл из другой звездной системы, но проявлял признаки кометной активности в виде выброса газов. То есть это точно не космический аппарат инопланетян. Но Леб продолжает отстаивать версию о его возможном искусственном происхождении.

По словам Леба, если 3I/ATLAS является инопланетной технологией, то это может быть подтверждением гипотезы "темного леса". Согласно этой гипотезе, причина, по которой мы не обнаружили развитые внеземные цивилизации состоит в том, что эти потенциальные разумные инопланетяне скрываются от других цивилизаций, которые могут быть опасными для них или же наоборот инопланетяне намерены проявить агрессию в отношении других цивилизаций. Леб считает, что если гипотеза "темного леса" верна, то последствия могут быть катастрофическими для человечества.

Фотография 3I/ATLAS, сделанная телескопом телескопа Джемини север Фото: space.com

Леб и его коллеги указывают на то, что 3I/ATLAS имеет необычную траекторию, двигается быстрее, чем два других известных межзвездных объекта, 1I/Оумуамуа и комета 2I/Борисов, и новый объект вошел в Солнечную систему под другим углом, чем его предшественники.

Ави Леб считает, что траектория 3I/ATLAS дает различные преимущества внеземному разуму, чтобы скрытно наблюдать за Землей и ее обитателями. Одно из таких преимуществ заключается в том, что 3I/ATLAS будет совершать относительно близкие сближения с тремя планетами: Юпитером, Марсом и Венерой. А минимальные расстояния между объектом и этими планетами позволяют инопланетянам незаметно размещать там свои наблюдательные устройства.

Ави Леб считает, что траектория 3I/ATLAS дает различные преимущества внеземному разуму, чтобы скрытно наблюдать за Землей и ее обитателями Фото: Live Science

3I/ATLAS также будет скрываться на противоположной от Земли стороне Солнца, когда достигнет своей ближайшей точки к нашей звезде в конце октября этого года. Леб считает, что таким образом зонд инопланетян будет сложно изучить с Земли, а его скорость делает невозможным исследование объекта с помощью космических аппаратов.

Леб и его коллеги утверждают, что нет достаточных доказательств того, что 3I/ATLAS является кометой, а потому нельзя исключать искусственное происхождение объекта.

3I/ATLAS – это межзвездная комета, настаивают другие астрономы

Подавляющее большинство астрономов, которые наблюдают за 3I/ATLAS, сходится во мнении, что это комета. Дэррил Зелигман, астроном из Мичиганского университета, говорит, что все данные указывают на то, что это обычная комета, выброшенная из другой звездной системы. Больше доказательств того, что это комета будет получено в ближайшее время, говорят ученые.

Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, говорит, что любые предположения о искусственном происхождении 3I/ATLAS — это полная чушь.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл впервые сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS .