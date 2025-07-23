Новий міжзоряний об'єкт — це ворожа технологія інопланетян, вважає вчений із Гарварду

Дослідження припускає, що третій виявлений у Сонячній системі міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, не є кометою, а це, можливо, космічний апарат вороже налаштованих інопланетян.

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Група вчених, куди входить астроном Аві Леб із Гарвардського університету, відомий тим, що раніше вже називав міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа інопланетним зондом, представили нове дослідження, присвячене кометі 3I/ATLAS. Вчені вважають, що третій міжзоряний об'єкт, виявлений людством у Сонячній системі, насправді може мати штучне походження. Передбачається, що це космічний апарат вороже налаштованих інопланетян. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

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Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS: що про нього відомо

Більшість учених вважає, що виявлений 1 липня 2025 року міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є звичайною кометою, яка була викинута з іншої зоряної системи та прибула в Сонячну систему.

Розмір комети 3I/ATLAS оцінюється в приблизно 20-24 км і вона летить зі швидкістю приблизно 210 000 км/год.

Вчені дійшли висновку, що ця комета старша за Сонячну систему приблизно на 3 — 3,5 млрд років, тобто вона існує вже 7,5 — 8 млрд років. Таким чином це може бути найдавніша відома комета.

Комета 3I/ATLAS наблизиться до Сонця в жовтні 2025 року, але потім почне політ назад у міжзоряний простір.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS — це космічний апарат інопланетян

Астроном Аві Леб, який раніше стверджував, що перший міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, 1I/Оумуамуа, може бути космічним апаратом інопланетян, тепер стверджує, що 3I/ATLAS — це також, можливо, інопланетна технологія. При цьому дослідження припускає, що цей інопланетний зонд може бути був створений потенційно ворожою позаземною цивілізацією. На це, як вважає Леб, вказують аномальні характеристики 3I/ATLAS.

Перший міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа в уявленні художника Фото: ESO

Що стосується 1I/Оумуамуа, то зараз більшість астрономів вважає, що це астероїд, який прибув з іншої зоряної системи, але виявляв ознаки кометної активності у вигляді викиду газів. Тобто це точно не космічний апарат інопланетян. Але Леб продовжує відстоювати версію про його можливе штучне походження.

За словами Леба, якщо 3I/ATLAS є інопланетною технологією, то це може бути підтвердженням гіпотези "темного лісу". Згідно з цією гіпотезою, причина, через яку ми не виявили розвинених позаземних цивілізацій, полягає в тому, що ці потенційні розумні інопланетяни ховаються від інших цивілізацій, які можуть бути небезпечними для них, або ж навпаки, інопланетяни мають намір проявити агресію щодо інших цивілізацій. Леб вважає, що якщо гіпотеза "темного лісу" правильна, то наслідки можуть бути катастрофічними для людства.

Фотографія 3I/ATLAS, зроблена телескопом телескопа Джеміні північ Фото: space.com

Леб і його колеги вказують на те, що 3I/ATLAS має незвичну траєкторію, рухається швидше, ніж два інші відомі міжзоряні об'єкти, 1I/Оумуамуа і комета 2I/Борисов, і новий об'єкт увійшов у Сонячну систему під іншим кутом, ніж його попередники.

Аві Леб вважає, що траєкторія 3I/ATLAS дає різні переваги позаземному розуму, щоб потай спостерігати за Землею та її мешканцями. Одна з таких переваг полягає в тому, що 3I/ATLAS здійснюватиме відносно близькі зближення з трьома планетами: Юпітером, Марсом і Венерою. А мінімальні відстані між об'єктом і цими планетами дають змогу інопланетянам непомітно розміщувати там свої спостережні пристрої.

Аві Леб вважає, що траєкторія 3I/ATLAS дає різноманітні переваги позаземному розуму, щоб потай спостерігати за Землею та її мешканцями Фото: Live Science

3I/ATLAS також буде ховатися на протилежному від Землі боці Сонця, коли досягне своєї найближчої точки до нашої зірки наприкінці жовтня цього року. Леб вважає, що таким чином зонд інопланетян буде складно вивчити із Землі, а його швидкість унеможливлює дослідження об'єкта за допомогою космічних апаратів.

Леб і його колеги стверджують, що немає достатніх доказів того, що 3I/ATLAS є кометою, а тому не можна виключати штучне походження об'єкта.

3I/ATLAS — це міжзоряна комета, наполягають інші астрономи

Переважна більшість астрономів, які спостерігають за 3I/ATLAS, сходиться на думці, що це комета. Дерріл Зелігман, астроном з Мічиганського університету, каже, що всі дані вказують на те, що це звичайна комета, викинута з іншої зоряної системи. Більше доказів того, що це комета, буде отримано найближчим часом, кажуть учені.

Кріс Лінтотт, астроном з Оксфордського університету, каже, що будь-які припущення про штучне походження 3I/ATLAS — це повна нісенітниця.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Хаббл уперше сфотографував міжзоряну комету 3I/ATLAS.