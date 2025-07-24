Метеорологические спутники на орбите Земли случайно шпионили за Венерой: что они увидели

Хотя два метеорологических спутника вращаются вокруг Земли и наблюдают за погодой и климатом нашей планеты, оказалось, что они также могут видеть и другие планеты. В частности, ученые получили ценные данные об атмосфере Венеры.

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Ученые обнаружили, что японские метеорологические спутники Himawari-8 и Himawari-9, предназначенные для наблюдения за погодой на Земле, уже почти 10 лет случайно наблюдают за Венерой. Спутники, запущенные в 2014 и в 2016 годах соответственно, собирают данные также о Луне и других планетах. Но ученые об этом не знали, пока не нашли информацию не только о Земле, но и о других небесных телах в архивных данных космических аппаратов. Исследование опубликовано в журнале Earth, Planets and Space, пишет Space.

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Ученые говорят, что случайно выяснили, что два метеорологических спутниках собирают данные не только о Земле, но и о Луне и других планетах, в частности Венере, в течение последних почти 10 лет.

Исследователи провели анализ едва заметных изменений интенсивности света, который отражает Венера, что позволило отследить изменение яркости планеты с течением времени, что раскрыло подробности об атмосфере небесного тела.

В уникальном наборе данных ученые обнаружили едва заметные годовые изменения температуры в верхней части облаков Венеры, а также признаки тепловых приливов и волн Россби.

Тепловые приливы — это гравитационные волны глобального масштаба, возбуждаемые солнечным нагревом в облачных слоях Венеры. Из-за того, что в атмосфере планеты теплый верхний слой находится поверх холодного, на нагретые воздушные массы действует восстанавливающая сила, и возникающие вертикальные колебания распространяются в виде гравитационных волн. Волны Россби, которые также можно увидеть в океане и атмосфере Земли, являются волнами глобального масштаба, вызванными изменениями с широтой силы Кориолиса, говорят ученые.

Эти волны играют ключевую роль в переносе тепла в атмосфере Венеры. Отслеживание того, как эти волны меняются со временем, помогают ученым лучше понять динамику атмосферы планеты.

Впервые исследователи смогли обнаружить изменения температуры, вызванные волнами Россби на разных высотах, что важно для понимания физики, лежащей в основе многолетних изменений атмосферы Венеры.

Ученые говорят, что метеорологические спутники на орбите Земли могут дополнять данные других космических аппаратов, которые нацелены на изучение планет.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на Венере необъяснимые газы, который могут быть доказательством того, что в облаках Венеры могут жить внеземные микроорганизмы.

Также Фокус писал о том, что в Млечном Пути существуют бессмертные звезды. Исследование предлагает потенциальное объяснение существованию загадочных молодых звезд рядом с центром нашей галактики. Ученые считают, что эти звезды поглощают темную материю, которая позволяет им практически жить вечно.