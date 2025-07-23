В Млечном Пути существуют бессмертные звезды: что помогает им жить вечно

Исследование предлагает потенциальное объяснение существованию загадочных молодых звезд рядом с центром нашей галактики. Ученые считают, что эти звезды поглощают темную материю, которая позволяет им практически жить вечно.

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Ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить природу загадочных ярких и молодых звезд рядом с центром Млечного Пути. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, показывает, что эти звезды могут быть практически бессмертными, ведь дополнительную энергию им дает темная материя, пишет New Scientist.

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Темная материя представляет загадочную субстанцию, которая занимает большую часть массы Вселенной. Считается, что именно темная материя не только помогла галактикам сформироваться, но и удерживает их от разрушения. Темная материя не вступает во взаимодействие со светом, а потому ее нельзя увидеть напрямую. Но она воздействует на видимую материю, то есть все, что состоит из атомов и известных частиц, с помощью гравитации. Ученые уже много лет спорят о том, из каких частиц состоит темная материя, но пока что не пришли к единому мнению.

Более 20 лет назад астрономы обнаружили рядом с центром Млечного Пути нечто странное в звездах, которые там находятся. Выяснилось, что эти звезды слишком яркие, а значит более молодые, чем должны быть, исходя из их массы. С другой стороны, в этом регионе галактики астрономы обнаружили очень мало старых звезд. Теперь авторы нового исследования предлагают потенциальное решение двух загадок, и оно связано с темной материей.

Считается, что в центре Млечного пути находится очень много темной материи. Поэтому ученые создали моделирование, которое показало, что происходит, когда частицы темной материи сталкиваются со звездой.

Исследование показывает, что некоторые звезды могут быть практически бессмертными, ведь дополнительную энергию им дает темная материя Фото: New Scientist

Исследование показало, что каждая частица темной материи при столкновении с ядрами атомов звезды теряет свою энергию и оказывается запертой внутри этой звезды. Если внутри звезды находятся и другие частицы темной материи, то они сталкиваются и уничтожают друг друга. В результате каждое такое событие производит выброс энергии, который делает звезду ярче.

Звезды стареют из-за того, что у них постепенно заканчивается топливо для термоядерного синтеза в ядре, который дает энергию звезде. Ученые считают, что дополнительную энергию может давать темная материя и она продлевает жизнь звезды. Из-за того, что рядом с центром Млечного Пути находится много темной материи, то процесс продления жизни звезд может сделать их бессмертными. То есть такие звезды могут практически жить вечно, считают ученые.

Авторы исследования говорят, что их моделирование основано на распространенных предположениях о природе темной материи и соответствует наблюдениям за космосом.

И все же нужны дополнительные данные наблюдении, а также нужен учет новых данных о темной материи, чтобы точно определить какие звезды в центре Млечного Пути действительно могут жить вечно, говорят исследователи.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили уникальную галактику, которая подтверждает теорию Большого взрыва. Ученые обнаружили галактику, в которой практически отсутствуют тяжелые химические элементы. Она представляет собой недостающее звено в подтверждении теории Большого взрыва.