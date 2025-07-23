У Чумацькому Шляху існують безсмертні зірки: що допомагає їм жити вічно

Дослідження пропонує потенційне пояснення існування загадкових молодих зірок поруч із центром нашої галактики. Учені вважають, що ці зірки поглинають темну матерію, яка дає їм змогу практично жити вічно.

Related video

Учені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати природу загадкових яскравих і молодих зірок поруч із центром Чумацького Шляху. Дослідження, опубліковане в журналі Physical Review D, показує, що ці зірки можуть бути практично безсмертними, адже додаткову енергію їм дає темна матерія, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Темна матерія являє собою загадкову субстанцію, яка займає більшу частину маси Всесвіту. Вважається, що саме темна матерія не тільки допомогла галактикам сформуватися, а й утримує їх від руйнування. Темна матерія не вступає у взаємодію зі світлом, а тому її не можна побачити безпосередньо. Але вона впливає на видиму матерію, тобто все, що складається з атомів і відомих частинок, за допомогою гравітації. Вчені вже багато років сперечаються про те, з яких частинок складається темна матерія, але поки що не дійшли єдиної думки.

Понад 20 років тому астрономи виявили поруч із центром Чумацького Шляху щось дивне в зірках, які там знаходяться. З'ясувалося, що ці зірки надто яскраві, а отже, молодші, ніж мають бути, виходячи з їхньої маси. З іншого боку, в цьому регіоні галактики астрономи виявили дуже мало старих зірок. Тепер автори нового дослідження пропонують потенційне рішення двох загадок, і воно пов'язане з темною матерією.

Вважається, що в центрі Чумацького шляху міститься дуже багато темної матерії. Тому вчені створили моделювання, яке показало, що відбувається, коли частинки темної матерії стикаються із зіркою.

Дослідження показує, що деякі зірки можуть бути практично безсмертними, адже додаткову енергію їм дає темна матерія Фото: гравитация

Дослідження показало, що кожна частинка темної матерії під час зіткнення з ядрами атомів зірки втрачає свою енергію і опиняється замкненою всередині цієї зірки. Якщо всередині зірки знаходяться й інші частинки темної матерії, то вони стикаються і знищують одна одну. У результаті кожна така подія виробляє викид енергії, який робить зірку яскравішою.

Зірки старіють через те, що у них поступово закінчується паливо для термоядерного синтезу в ядрі, який дає енергію зірці. Вчені вважають, що додаткову енергію може давати темна матерія і вона подовжує життя зірки. Через те, що поруч із центром Чумацького Шляху знаходиться багато темної матерії, то процес продовження життя зірок може зробити їх безсмертними. Тобто такі зірки можуть практично жити вічно, вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що їхнє моделювання ґрунтується на поширених припущеннях про природу темної матерії і відповідає спостереженням за космосом.

І все ж потрібні додаткові дані спостереженні, а також потрібне врахування нових даних про темну матерію, щоб точно визначити які зірки в центрі Чумацького Шляху дійсно можуть жити вічно, кажуть дослідники.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили унікальну галактику, яка підтверджує теорію Великого вибуху. Вчені виявили галактику, в якій практично відсутні важкі хімічні елементи. Вона являє собою відсутню ланку в підтвердженні теорії Великого вибуху.