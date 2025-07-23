Підтверджує теорію Великого вибуху: астрономи виявили унікальну галактику (фото)

Вчені виявили галактику, в якій практично відсутні важкі хімічні елементи. Вона являє собою відсутню ланку в підтвердженні теорії Великого вибуху.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи зробили революційне відкриття, яке може підтвердити давні припущення про ранній Всесвіт. Вони виявили стародавню галактику, що отримала назву AMORE6, яка є прикладом первозданної галактики з нульовою металічністю. У цій галактиці не виявлено елементів важчих за водень і гелій, які утворилися відразу після Великого вибуху. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, підтверджує теорію Великого вибуху і дає докази того, що перші галактики формувалися так, як припускали астрономи, пише Daily Galaxy.

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Нуклеосинтез після Великого вибуху понад 13 млрд років тому створив найлегші хімічні елементи: водень і гелій, а також крихітну кількість літію. Для того, щоб утворилися важчі хімічні елементи, які астрономи називають металами, потрібно було, щоб перші зірки їх створили у своїх надрах шляхом термоядерного синтезу, а потім після смерті засіяли ними космос.

Першими зірками вважаються зірки Населення III, які утворилися невдовзі після Великого вибуху. Вважається, що вони складалися лише з водню та гелію, тобто мали нульову металічність. Галактики, в яких перебували ці зірки, називають галактиками Населення III і вони не повинні містити металів.

Галактики з раннього Всесвіту, виявлені телескопом Вебб Фото: solar-system

Автори дослідження кажуть, що існування галактик без таких важчих хімічних елементів, як кисень, утворених зірками після нуклеосинтезу після Великого вибуху, є ключовим передбаченням космологічної моделі. Але досі астрономи не виявили жодної галактики з нульовою металічністю. Це заважає повному розумінню формування галактик у ранньому Всесвіті.

Тепер же астрономи виявили галактику, яка існувала через 900 млн років після Великого вибуху, що має дуже низьку металічність. Вона отримала назву AMORE6 і є ключем до підтвердження існування галактик Населення III та подальшого підтвердження теорії Великого вибуху.

Галактику AMORE6 виявили за допомогою гравітаційного лінзування, коли її світло було посилене ближчим до нас скупченням галактик Фото: solar-system

Галактику AMORE6 виявили за допомогою гравітаційного лінзування, коли її світло було посилене ближчим до нас скупченням галактик. Астрономи кажуть, що ця галактика містить практично первозданне міжзоряне середовище. Характеристики AMORE6 відповідає моделі раннього первозданного утворення зірок.

AMORE6 демонструє і несподівані особливості. Її компактна морфологія і мала зоряна маса вказують на те, що її еволюція відрізняється від еволюції інших великих добре сформованих галактик, виявлених раніше астрономами в ранньому Всесвіті. Хоча ця галактика не така давня, як деякі раніше виявлені повністю сформовані галактики, відсутність у ній металів робить її унікальною для досліджень раннього Всесвіту.

Відкриття AMORE6 є прямим підтвердженням теорії Великого вибуху. Багато років астрономи припускали, що ранні галактики формувалися в умовах, які суттєво відрізняються від сучасних. Низька металічність AMORE6 безпосередньо підтверджує ці припущення.

Це відкриття не тільки заповнює прогалину в розумінні формування ранніх галактик, а й зміцнює розуміння того, як Всесвіт перейшов від галактик з водню і гелію до складних, багатих на метали галактик.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в центрі нашої галактики невідому гігантську структуру, яка дає паливо для створення нових зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили планету розміром із Землю біля близької зірки. На відстані 117 світлових років від нас, що вважається близько за космічними мірками, була виявлена нова кам'яниста планета. Вона трохи більша за Землю за розміром, але там точно не може існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.