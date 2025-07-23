Астрономи виявили планету розміром із Землю біля близької зірки: у чому її особливість

На відстані 117 світлових років від нас, що вважається близько за космічними мірками, було виявлено нову кам'янисту планету. Вона трохи більша за Землю за розміром, але там точно не може існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Related video

Астрономи підтвердили, що космічний телескоп TESS виявив нову планету розміром із Землю, що обертається навколо зірки спектрального класу К. Такі зірки зазвичай менші за Сонце і мають нижчу температуру поверхні. Нова планета має один із найкоротших орбітальних періодів серед уже відомих планет за межами Сонячної системи. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із найпопулярніших способів виявлення планет поза Сонячною системою є транзитний метод і його використовує під час пошуку нових світів космічний телескоп TESS. Він спостерігає за періодичними зниженнями яскравості світла зірок, спричиненими проходом планети на тлі рідної зірки. Якщо наземні спостереження засвідчують факт існування планети, то виявлений світ переходить зі статусу кандидата на звання планети у власне планету.

Саме так астрономи підтвердили існування нової кам'янистої планети, виявленої телескопом TESS, яка отримала назву TOI-2431 b. Ця планета обертається навколо зірки спектрального класу К під назвою TOI-2431, розташованої на відстані 117 світлових років від нас, що вважається близько за космічними мірками.

Як показало дослідження, планета TOI-2431 b приблизно в 1,5 раза більша за Землю за розміром (діаметр нашої планети становить 12 756 км), а її маса приблизно в 6 разів більша, ніж у Землі. Таким чином щільність планети становить 9,4 грама на кубічний сантиметр. Щільність Землі — 5,5 грама на кубічний сантиметр.

Астрономи з'ясували, що орбітальний період TOI-2431 b становить лише майже 5,5 земних годин. Тобто за цей час планета здійснює повний оберт навколо своєї зірки. Орбітальний період Землі становить 365 днів. TOI-2431 b має один із найкоротших орбітальних періодів серед усіх відомих планет за межами Сонячної системи.

Дослідження показало, що нова планета перебуває на відстані всього приблизно 945 000 км від своєї зірки. Землю і Сонце розділяють 150 млн км.

За словами астрономів, температура на планеті становить приблизно 2000 градусів Цельсія, і це не дивно, враховуючи її близьке розташування до зірки. Вчені вважають, що поверхня планети розплавлена і там точно не може існувати життя. Принаймні в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Що стосується зірки TOI-2431, то вона приблизно на 30% менша за Сонце за розміром і масою. Її вік становить приблизно 2 млрд років, а температура на поверхні становить приблизно 4100 градусів Цельсія. Сонце існує вже 4,6 млрд років, а температура поверхні нашої зірки — 5500 градусів Цельсія.

Тепер астрономи хочуть провести спостереження за планетою TOI-2431 b за допомогою космічного телескопа Вебб, щоб з'ясувати, який вона має склад, а також чи є у неї атмосфера.

Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження вважають, що нещодавно виявлений міжзоряний об'єкт може бути космічним кораблем інопланетян, а не звичайною кометою.

Також Фокус писав про те, що нові дані, отримані під час вивчення супутника Юпітера Європа, вказують на те, що під крижаною поверхнею цього світу ховається океан з рідкої води. Він потенційно може містити позаземне життя.