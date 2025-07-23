Астрономы обнаружили планету размером с Землю возле близкой звезды: в чем ее особенность

На расстоянии 117 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам, была обнаружена новая каменистая планета. Она немного больше Земли по размеру, но там точно не может существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

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Астрономы подтвердили, что космический телескоп TESS обнаружил новую планету размером с Землю, которая вращается вокруг звезды спектрального класса К. такие звезды обычно меньше Солнца и имеют более низкую температур поверхности. Новая планета имеет один из самых коротких орбитальных периодов среди уже известных планет за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Одним из самых популярных способов обнаружения планет вне Солнечной системы является транзитный метод и его использует во время поиска новых миров космический телескоп TESS. Он наблюдает за периодическими снижениями яркости света звезд, вызванными проходом планеты на фоне родной звезды. Если наземные наблюдения повреждают факт существования планеты, то обнаруженный мир переходит из статуса кандидата на звание планеты в собственно планету.

Именно так астрономы подтвердили существование новой каменистой планеты, обнаруженной телескопом TESS, которая получила название TOI-2431 b. Эта планета вращается вокруг звезды спектрального класса К под названием TOI-2431, расположенной на расстоянии 117 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам.

Как показало исследование, планета TOI-2431 b примерно в 1,5 раза больше Земли по размеру (диаметр нашей планеты составляет 12 756 км), а ее масса примерно в 6 раз больше, чем у Земли. Таким образом плотность планеты составляет 9,4 грамма на кубический сантиметр. Плотность Земли – 5,5 грамма на кубический сантиметр.

Астрономы выяснили, что орбитальный период TOI-2431 b составляет всего почти 5,5 земных часов. То есть за это время планета совершает полный оборот вокруг своей звезды. Орбитальный период Земли составляет 365 дней. TOI-2431 b имеет один из самых коротких орбитальных периодов среди всех известных планет за пределами Солнечной системы.

Исследование показало, что новая планета находится на расстоянии всего примерно 945 000 км от своей звезды. Землю и Солнце разделяют 150 млн км.

По словам астрономов, температура на планете составляет примерно 2000 градусов Цельсия и это не удивительно, учитывая ее близкое расположение к звезде. Ученые считают, что поверхность планеты расплавлена и там точно не может существовать жизнь. По крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем.

Что касается звезды TOI-2431, то она примерно на 30% меньше Солнца по размеру и массе. Ее возраст составляет примерно 2 млрд лет, а температура на поверхности составляет примерно 4100 градусов Цельсия. Солнце существует уже 4,6 млрд лет, а температура поверхности нашей звезды – 5500 градусов Цельсия.

Теперь астрономы хотят провести наблюдение за планетой TOI-2431 b с помощью космического телескопа Уэбб, чтобы выяснить, какой она имеет состав, а также есть ли у нее атмосфера.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования считают, что недавно обнаруженный межзвездный объект может быть космическим кораблем инопланетян, а не обычной кометой.

Также Фокус писал о том, что новые данные, полученные при изучении спутника Юпитера Европа, указывают на то, что под ледяной поверхностью этого мира скрывается океан из жидкой воды. Он потенциально может содержать внеземную жизнь.