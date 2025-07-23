Потенциально пригодный для жизни мир: на поверхности спутника Юпитера царит "хаос" (фото)

Новые данные указывают на то, что под ледяной поверхностью Европы скрывается океан из жидкой воды. Он потенциально может содержать внеземную жизнь.

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Ученые провели наблюдение за спутником Юпитера под названием Европа с помощью космического телескопа Уэбб. Полученные данные дают новое представление о спутнике Юпитера и раскрывают скрытую химию внутренних частей ледяного мира. Ученые получили новые доказательства того, что под поверхностью Европы может существовать океан из жидкой воды и он может иметь условия, пригодные для жизни. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Space.

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Если раньше считалось, что ледяная кора Европы является неподвижной оболочкой, то новые наблюдения показывают, что на самом деле это динамичный мир.

Ученые пришли к выводу, что поверхность Европы постоянно меняется. Геологическая активность и постоянный обмен веществом между недрами и поверхностью спутника создают "хаотичные ландшафты". То есть сильно измененные области, где глыбы льда, по-видимому, откололись, дрейфовали и вновь замерзли. Эта поверхностная активность указывает на наличие подземного океана на Европе.

Астрономы обнаружили кристаллический лед как на поверхности, так и в более глубоких слоях спутника Юпитера, что ставит под сомнение прежние предположения о распределении льда на Европе. Новые данные дают ценную информацию о химическом составе Европы, а также о ее потенциальной пригодности для жизни.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

По словам ученых, данные убедительно свидетельствуют о том, что наблюдаемый на поверхности Европы материал имеет внутреннее происхождение. Возможно, он попал из подземного океана, расположенного почти в 30 километрах под толстой ледяной корой Европы.

Ученые провели эксперименты, чтобы изучить процесс замерзания воды на Европе, поверхность которой постоянно бомбардируется заряженными частицами из космоса. В отличие от Земли, где лед естественным образом образует гексагональную кристаллическую структуру, интенсивное излучение на Европе разрушает структуру льда, превращая его в аморфный лед, не имеющий кристаллическую структуру. Эксперименты показали, что лед меняется со временем. Изучая, как лед переходит из одного состояния в другое, ученые больше узнали о динамике поверхности спутника Юпитера.

Поверхность Европы. Фотография космического аппарата "Юнона" Фото: NASA

Исследование двух регионов на Европе показало необычные явления, включая убедительные доказательства наличия хлорида натрия, подобного кухонной соли, который вероятно попал на поверхность из подземного океана. Также ученые обнаружили в ледяной оболочке Европы наличие замерзшего углекислого газа и перекиси водорода.

Ученые обнаружили более высокие уровни углекислого газа в этих регионах, чем в окружающих областях. Они пришли к выводу, что он, вероятно, имеет подземное происхождение, а не внешние источники, которые привели бы к более равномерному распределению на поверхности.

Еще одним интригующим открытием стало обнаружение изотопа углерод-13. Его происхождение также связывают с подземным океаном.

Как уже писал Фокус, ученый из Гарварда считает, что новый межзвездный объект — это враждебная технология инопланетян. Исследование предполагает, что третий обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект 3I/ATLAS, не является кометой, а это, возможно, космический аппарат инопланетян.