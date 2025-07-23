Потенційно придатний для життя світ: на поверхні супутника Юпітера панує "хаос" (фото)

Нові дані вказують на те, що під крижаною поверхнею Європи ховається океан із рідкої води. Він потенційно може містити позаземне життя.

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Вчені провели спостереження за супутником Юпітера під назвою Європа за допомогою космічного телескопа Вебб. Отримані дані дають нове уявлення про супутник Юпітера і розкривають приховану хімію внутрішніх частин крижаного світу. Вчені отримали нові докази того, що під поверхнею Європи може існувати океан з рідкої води і він може мати умови, придатні для життя. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Space.

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Якщо раніше вважалося, що крижана кора Європи є нерухомою оболонкою, то нові спостереження показують, що насправді це динамічний світ.

Учені дійшли висновку, що поверхня Європи постійно змінюється. Геологічна активність і постійний обмін речовиною між надрами і поверхнею супутника створюють "хаотичні ландшафти". Тобто сильно змінені області, де брили льоду, мабуть, відкололися, дрейфували і знову замерзли. Ця поверхнева активність вказує на наявність підземного океану на Європі.

Астрономи виявили кристалічний лід як на поверхні, так і в глибших шарах супутника Юпітера, що ставить під сумнів колишні припущення про розподіл льоду на Європі. Нові дані дають цінну інформацію про хімічний склад Європи, а також про її потенційну придатність для життя.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

За словами вчених, дані переконливо свідчать про те, що спостережуваний на поверхні Європи матеріал має внутрішнє походження. Можливо, він потрапив із підземного океану, розташованого майже за 30 кілометрів під товстою крижаною корою Європи.

Учені провели експерименти, щоб вивчити процес замерзання води на Європі, поверхня якої постійно бомбардується зарядженими частинками з космосу. На відміну від Землі, де лід природним чином утворює гексагональну кристалічну структуру, інтенсивне випромінювання на Європі руйнує структуру льоду, перетворюючи його на аморфний лід, що не має кристалічної структури. Експерименти показали, що лід змінюється з часом. Вивчаючи, як лід переходить з одного стану в інший, вчені більше дізналися про динаміку поверхні супутника Юпітера.

Поверхня Європи. Фотографія космічного апарату "Юнона" Фото: solar-system

Дослідження двох регіонів на Європі показало незвичайні явища, включно з переконливими доказами наявності хлориду натрію, подібного до кухонної солі, який імовірно потрапив на поверхню з підземного океану. Також учені виявили в крижаній оболонці Європи наявність замерзлого вуглекислого газу та перекису водню.

Вчені виявили більш високі рівні вуглекислого газу в цих регіонах, ніж у навколишніх областях. Вони дійшли висновку, що він, ймовірно, має підземне походження, а не зовнішні джерела, які призвели б до більш рівномірного розподілу на поверхні.

Ще одним інтригуючим відкриттям стало виявлення ізотопу вуглець-13. Його походження також пов'язують із підземним океаном.

Як уже писав Фокус, учений з Гарварду вважає, що новий міжзоряний об'єкт — це ворожа технологія інопланетян. Дослідження припускає, що третій виявлений у Сонячній системі міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, не є кометою, а це, можливо, космічний апарат інопланетян.