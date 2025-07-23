Подтверждает теорию Большого взрыва: астрономы обнаружили уникальную галактику (фото)

Ученые обнаружили галактику, в которой практически отсутствуют тяжелые химические элементы. Она представляет собой недостающее звено в подтверждении теории Большого взрыва.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали революционное открытие, которое может подтвердить давние предположения о ранней Вселенной. Они обнаружили древнюю галактику, получившую название AMORE6, которая является примером первозданной галактики с нулевой металличностью. В этой галактике не обнаружены элементы тяжелее водорода и гелия, которые образовались сразу после Большого взрыва. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, подтверждает теорию Большого взрыва и дает доказательства того, что первые галактики формировались так, как предполагали астрономы, пишет Daily Galaxy.

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Нуклеосинтез после Большого взрыва более 13 млрд лет назад создал самые легкие химические элементы: водород и гелий, а также крошечное количество лития. Для того, чтобы образовались более тяжелые химические элементы, которые астрономы называют металлами, нужно было, чтобы первые звезды их создали в своих недрах путем термоядерного синтеза, а затем после смерти засеяли ими космос.

Первыми звездами считаются звезды Населения III, которые образовались вскоре после Большого взрыва. Считывается, что они состояли только из водорода и гелия, то есть имели нулевую металличность. Галактики, в которых находились эти звезды, называют галактиками Населения III и они не должны содержать металлов.

Галактики из ранней Вселенной, обнаруженные телескопом Уэбб Фото: NASA

Авторы исследования говорят, что существование галактик без таких более тяжелых химических элементов, как кислород, образованных звездами после нуклеосинтеза после Большого взрыва, является ключевым предсказанием космологической модели. Но до сих пор астрономы не обнаружили ни одной галактики с нулевой металличностью. Это мешает полному пониманию формирования галактик в ранней Вселенной.

Теперь же астрономы обнаружили галактику, которая существовала через 900 млн лет после Большого взрыва, имеющую очень низкую металличность. Она получила название AMORE6 и является ключом к подтверждению существования галактик Населения III и дальнейшему подтверждению теории Большого взрыва.

Галактику AMORE6 обнаружили с помощью гравитационного линзирования, когда ее свет был усилен более близким к нам скоплением галактик Фото: NASA

Галактику AMORE6 обнаружили с помощью гравитационного линзирования, когда ее свет был усилен более близким к нам скоплением галактик. Астрономы говорят, что эта галактика содержит практически первозданную межзвездную среду. Характеристики AMORE6 соответствует модели раннего первозданного образования звезд.

AMORE6 демонстрирует и неожиданные особенности. Ее компактная морфология и малая звездная масса указывают на то, что ее эволюция отличается от эволюции других крупных хорошо сформированных галактик, обнаруженных раньше астрономами в ранней Вселенной. Хотя эта галактика не такая древняя, как некоторые ранее обнаруженные полностью сформировавшиеся галактики, отсутствие в ней металлов делает ее уникальной для исследований ранней Вселенной.

Открытие AMORE6 является прямым подтверждением теории Большого взрыва. Многие годы астрономы предполагали, что ранние галактики формировались в условиях, которые существенно отличаются от современных. Низкая металличность AMORE6 напрямую подтверждает эти предположения.

Это открытие не только заполняет пробел в понимании формирования ранних галактик, но и укрепляет понимание того, как Вселенная перешла от галактик из водорода и гелия к сложным, богатым металлами галактикам.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в центре нашей галактики неизвестную гигантскую структуру, которая дает топливо для создания новых звезд.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету размером с Землю возле близкой звезды. На расстоянии 117 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам, была обнаружена новая каменистая планета. Она немного больше Земли по размеру, но там точно не может существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.