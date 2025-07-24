Метеорологічні супутники на орбіті Землі випадково шпигували за Венерою: що вони побачили

Хоча два метеорологічні супутники обертаються навколо Землі і спостерігають за погодою та кліматом нашої планети, виявилося, що вони також можуть бачити й інші планети. Зокрема, вчені отримали цінні дані про атмосферу Венери.

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Учені виявили, що японські метеорологічні супутники Himawari-8 і Himawari-9, призначені для спостереження за погодою на Землі, вже майже 10 років випадково спостерігають за Венерою. Супутники, запущені в 2014 і в 2016 роках відповідно, збирають дані також про Місяць та інші планети. Але вчені про це не знали, поки не знайшли інформацію не тільки про Землю, а й про інші небесні тіла в архівних даних космічних апаратів. Дослідження опубліковано в журналі Earth, Planets and Space, пише Space.

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Науковці кажуть, що випадково з'ясували, що два метеорологічні супутники збирають дані не лише про Землю, а й про Місяць та інші планети, зокрема Венеру, протягом останніх майже 10 років.

Дослідники провели аналіз ледь помітних змін інтенсивності світла, яке відбиває Венера, що дало змогу відстежити зміну яскравості планети з плином часу, що розкрило подробиці про атмосферу небесного тіла.

В унікальному наборі даних вчені виявили ледь помітні річні зміни температури у верхній частині хмар Венери, а також ознаки теплових припливів і хвиль Россбі.

Теплові припливи — це гравітаційні хвилі глобального масштабу, що збуджуються сонячним нагріванням у хмарних шарах Венери. Через те, що в атмосфері планети теплий верхній шар перебуває поверх холодного, на нагріті повітряні маси діє відновлювальна сила, і вертикальні коливання, що виникають, поширюються у вигляді гравітаційних хвиль. Хвилі Россбі, які також можна побачити в океані й атмосфері Землі, є хвилями глобального масштабу, спричиненими змінами з широтою сили Коріоліса, кажуть учені.

Ці хвилі відіграють ключову роль у перенесенні тепла в атмосфері Венери. Відстеження того, як ці хвилі змінюються з часом, допомагають ученим краще зрозуміти динаміку атмосфери планети.

Уперше дослідники змогли виявити зміни температури, викликані хвилями Россбі на різних висотах, що важливо для розуміння фізики, яка лежить в основі багаторічних змін атмосфери Венери.

Учені кажуть, що метеорологічні супутники на орбіті Землі можуть доповнювати дані інших космічних апаратів, які націлені на вивчення планет.

Як уже писав Фокус, вчені виявили на Венері незрозумілі гази, які можуть бути доказом того, що в хмарах Венери можуть жити позаземні мікроорганізми.

Також Фокус писав про те, що в Чумацькому Шляху існують безсмертні зірки. Дослідження пропонує потенційне пояснення існування загадкових молодих зірок поруч із центром нашої галактики. Вчені вважають, що ці зірки поглинають темну матерію, яка дозволяє їм практично жити вічно.