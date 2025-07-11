На Венері знайшли незрозумілі гази: там можуть жити інопланетяни, за 50 млн євро їх можна знайти

Учені виявили ознаки біологічної активності на Венері, а тому пропонують відправити туди спеціальний зонд. Він має дати відповідь: є життя на Венері чи ні.

Related video

За допомогою зонда VERVE дослідники з Кардіффського університету, Велика Британія, хоча раз і назавжди з'ясувати, чи існує життя на Венері. Це життя, як вважають вчені, може бути схоже на мікроби, які живуть у найекстремальніших місцях на Землі. Але на Венері вони можуть мешкати не на поверхні планети, а високо в її хмарах, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За останні 5 років астрономи виявили на Венері наявність фосфіну й аміаку, які є потенційними ознаками біологічної активності. На Землі ці гази виробляють або живі організми, або промисловість.

З огляду на щільну, токсичну атмосферу Венери, найвищу температуру і величезний тиск, фактор промисловості точно можна виключити. Отже, ці гази можуть виробляти мікроби, які можуть жити в хмарах Венери, і вони схожі на мікроорганізми, які процвітають у найспекотніших і найтоксичніших місцях на Землі.

Хоча температура на поверхні Венери сягає 450 градусів Цельсія, на висоті приблизно 50 км температура не така висока — приблизно від 30 до 70 градусів Цельсія. Такі умови можуть витримати потенційні мікроби.

Хоча температура на поверхні Венери сягає 450 градусів Цельсія, на висоті приблизно 50 км температура не така висока — приблизно від 30 до 70 градусів Цельсія. Такі умови можуть витримати потенційні мікроби Фото: NASA

Науковці кажуть, що наявність аміаку та фосфіну в атмосфері Венери складно пояснити атмосферними чи геологічними процесами, тож залишається варіант із біологічним походженням. Минулого і цього року вчені виявили наявність аміаку, який виник так незрозумілим чином. Те саме стосується і фосфіну, який уперше був виявлений 5 років тому. Хоча наявність фосфіну на Венері викликала суперечки в науковій спільноті, було доведено, що кількість цього газу змінюється з часом, а виявити його можна лише вночі, адже вдень на Венері фосфін руйнує сонячне світло.

У токсичних хмарах Венери можуть жити позаземні мікроорганізми Фото: NASA/JPL-Caltech

Тепер учені представили проєкт нової місії на Венеру, яка має надати дані про наявність фосфіну, аміаку та інших газів, багатих на водень, яких не повинно бути на Венері, з близької відстані. Тобто під час дослідження атмосфери гарячої планети. Мета місії полягає в тому, щоб остаточно визначити, з'явилися ці гази в результаті біологічної активності чи ні. По суті, вчені хочуть виявити позаземних мікробів, якщо вони дійсно існують на Венері.

Вчені пропонують відправити на Венеру зонд під назвою VERVE, вартістю приблизно 50 млн євро, який прибуде на орбіту навколо Венери на борту більшого космічного апарату EnVision Європейського космічного агентства. Мета цієї місії вивчити поверхню, атмосферу і надра Венери, і її запуск заплановано на 2031 рік. Але зонд VERVE проводитиме окреме дослідження атмосфери гарячої планети.

Вчені пропонують відправити на Венеру зонд під назвою VERVE, вартістю приблизно 50 млн євро, який прибуде на орбіту навколо Венери на борту більшого космічного апарату EnVision Фото: phys.org

Як уже писав Фокус, приховані астероїди біля Венери можуть врізатися в нашу планету, як показує ще одне дослідження.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що просто зараз поверхня Венери змінюється.

Ще Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб відзначив триріччя знімком Котячої лапи розміром 90 світлових років. Телескоп Вебб уже три роки працює в космосі на відстані 1,5 млн км від Землі і спостерігає за різними об'єктами і структурами у Всесвіті. Як подарунок на свій День народження телескоп Вебб зробив приголомшливу фотографію туманності NGC 6334.