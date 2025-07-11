Космічний телескоп Вебб відзначив триріччя знімком Котячої лапи розміром 90 св. років (фото)

Телескоп Вебб уже три роки працює в космосі на відстані 1,5 млн км від Землі і спостерігає за різними об'єктами і структурами у Всесвіті. Як подарунок на свій День народження телескоп Вебб зробив приголомшливу фотографію туманності NGC 6334.

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На новому зображенні космічного телескопа Вебб показано частину величезної туманності NGC 6334, яка також відома як Котяча лапа. Таку назву туманність отримала через те, що її круглі структури нагадують м'які подушечки на підошві лапи кішки. Ця туманність являє собою величезне скупчення зірок, а також це місце активного зореутворення, яке знаходиться на відстані приблизно 4000 світлових років від нас, пише Space.

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Астрономи вважають, що розмір туманності Котяча лапа становить 80-90 світлових років. Нагадуємо, що один світловий рік — це приблизно 9,6 трильйонів кілометрів. Фотографія туманності NGC 6334 вкотре демонструє, що космічний телескоп Вебб має унікальну здатність спостерігати об'єкти в інфрачервоному світлі, що дає йому змогу бачити крізь щільні хмари пилу, які зазвичай приховують такі області зореутворення.

Вчені з NASA кажуть, що це дивовижне зображення крупним планом частини туманності Котяча лапа дало змогу побачити складні та раніше невідомі деталі. Зокрема, астрономи виявили, що масивні зірки прорізають порожнини в оточуючому їх газі та пилу всередині туманності. Ці зірки, хоч і живуть недовго, але дуже сильно змінюють своє оточення потужним випромінюванням, яке навіть може розсіяти газ, необхідний для створення нових зірок.

Однією з найцікавіших деталей на новій фотографії є червоно-помаранчевий овал у правому верхньому куті. Ця ділянка туманності являє собою щільну область на ранніх стадіях зореутворення. Усередині неї починають світитися приховані зірки, зокрема одна, чий енергійний потік створив видиму ударну хвилю, спричинену високошвидкісним викидом газу і пилу, що свідчить про сильну активність зірки, яка ще формується.

Туманність NGC 6334 або Котяча лапа Фото: solar-system

У верхній центральній частині зображення розташована структура, що отримала назву "Оперний театр", завдяки багатоярусним круговим шарам оранжево-коричневого пилу. Трохи нижче яскрава жовта зірка створила навколо себе компактну оболонку, хоча їй і не вдалося здути весь навколишній газ. За словами вчених, джерело блакитного світіння туманності може перебувати в нижній частині структури, де газ підсвічується яскравими жовтими зірками, або, можливо, в джерелі, поки що прихованому пилом.

Зліва від "Оперного театру" розташована темна ділянка з невеликою кількістю видимих зірок, що вказує на те, що товсті нитки пилу можуть приховувати зірки, які перебувають у процесі формування.

Ближче до центру фотографії вогненно-червоні згустки, вкраплені в коричневий пил, вказують на місця активного зореутворення. Одна яскрава біло-блакитна зірка в структурі в нижньому лівому кутку зображення виглядає особливо чітко, адже вона очистила простір навколо себе потужним випромінюванням.

Телескоп Вебб — це найбільший і найпотужніший космічний телескоп в історії Фото: NASA

Телескоп Вебб — це найбільший і найпотужніший космічний телескоп в історії. Він був запущений у космос 25 грудня 2021 року. Після того, як телескоп Вебб у липні 2022 року розпочав свою наукову діяльність, він змінив розуміння Всесвіту. Йому вдалося виявити найдальші галактики та вивчити незвичайні планети, а також місця утворення зірок, які приховані космічним пилом. Місія телескопа з розкриття таємниць Всесвіту триває.

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