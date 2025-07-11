Космический телескоп Уэбб отметил трехлетие снимком Кошачьей лапы размером 90 св. лет (фото)

Телескоп Уэбб уже три года работает в космосе на расстоянии 1,5 млн км от Земли и наблюдает за разными объектами и структурами во Вселенной. В качестве подарка на свой День рождения телескоп Уэбб сделал потрясающую фотографию туманности NGC 6334.

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На новом изображении космического телескопа Уэбб показана часть огромной туманности NGC 6334, которая также известна как Кошачья лапа. Такое название туманность получила из-за того, что ее круглые структуры напоминают мягкие подушечки на подошве лапы кошки. Эта туманность представляет собой огромное скопление звезд, а также это место активного звездообразования, которое находится на расстоянии примерно 4000 световых лет от нас, пишет Space.

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Астрономы считают, что размер туманности Кошачья лапа составляет 80-90 световых лет. Напоминаем, что один световой год – это примерно 9,6 триллионов километров. Фотография туманности NGC 6334 в который раз показывает, что космический телескоп Уэбб обладает уникальной способностью наблюдать объекты в инфракрасном свете, что позволяет ему видеть сквозь плотные облака пыли, которые обычно скрывают подобные области звездообразования.

Ученые из NASA говорят, что это удивительное изображение крупным планом части туманности Кошачья лапа позволило увидеть сложные и ранее неизвестные детали. В частности, астрономы обнаружили, что массивные звезды прорезают полости в окружающем их газе и пыли внутри туманности. Эти звезды, хотя и живут недолго, но очень сильно меняют свое окружение мощным излучением, которое даже может рассеять газа, необходимый для создания новых звезд.

Одной из самых интересных деталей на новой фотографии является красно-оранжевый овал в правом верхнем углу. Этот участок туманности представляет собой плотную область на ранних стадиях звездообразования. Внутри нее начинают светиться скрытые звезды, в том числе одна, чей энергичный поток создал видимую ударную волну, вызванную высокоскоростным выбросом газа и пыли, что свидетельствует о сильной активности звезды, которая еще формируется.

Туманность NGC 6334 или Кошачья лапа Фото: NASA

В верхней центральной части изображения находится структура, получившая название "Оперный театр", благодаря многоярусным круговым слоям оранжево-коричневой пыли. Чуть ниже яркая желтая звезда создала вокруг себя компактную оболочку, хотя ей и не удалось сдуть весь окружающий газ. По словам ученых, источник голубого свечения туманности может находиться в нижней части структуры, где газ подсвечивается яркими желтыми звездами, или, возможно, в источнике, пока скрытом пылью.

Слева от "Оперного театра" находится темный участок с небольшим количеством видимых звезд, что указывает на то, что толстые нити пыли могут скрывать звезды, которые находятся в процессе формирования.

Ближе к центру фотографии огненно-красные сгустки, вкрапленные в коричневую пыль, указывают на места активного звездообразования. Одна яркая бело-голубая звезда в структуре в нижнем левом углу изображения выглядит особенно четко, ведь она очистила пространство вокруг себя мощным излучением.

Телескоп Уэбб — это самый большой и самый мощный космический телескоп в истории Фото: NASA

Телескоп Уэбб — это самый большой и самый мощный космический телескоп в истории. Он был запущен в космос 25 декабря 2021 года. После того, как телескоп Уэбб в июле 2022 года начал свою научную деятельность он изменил понимание Вселенной. Ему удалось обнаружить самые далекие галактики и изучить необычные планеты, а также места образования звезд, которые скрыты космической пылью. Миссия телескопа по раскрытию тайн Вселенной продолжается.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли секрет загадочного рентгеновского излучения из глубокого космоса, которое не давало покоя ученым в течение 50 лет.

Также Фокус писал о том, что за всю свою историю Марс потерял огромное количество воды, и ученые точно не знают, как именно это произошло. Но теперь они обнаружили ключевой фактор, который мог повлиять на это. Исследование предполагает, что причина потери воды связана с резким наклоном Красной планеты.