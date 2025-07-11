На Венере нашли необъяснимые газы: там могут жить инопланетяне, за 50 млн евро их можно найти

Ученые обнаружили признаки биологической активности на Венере, а потому предлагают отправить туда специальный зонд. Он должен дать ответ: есть жизнь на Венере или нет.

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С помощью зонда VERVE исследователи из Кардиффского университета, Великобритания, хотя раз и навсегда выяснить, существует ли жизнь на Венере. Эта жизнь, как считают ученые, может быть похожа на микробов, которые живут в самых экстремальных местах на Земле. Но на Венере они могут обитать не на поверхности планеты, а высоко в ее облаках, пишет Gizmodo.

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За последние 5 лет астрономы обнаружили на Венере наличие фосфина и аммиака, которые являются потенциальными признаками биологической активности. На Земле эти газы производят либо живые организмы, либо промышленность.

Учитывая плотную, токсичную атмосферу Венеры, высочайшую температуру и огромное давление, фактор промышленности точно можно исключить. Значит эти газы могут производить микробы, которые могут жить в облаках Венеры, и они похожи на микроорганизмы, процветающие в самых жарких и токсичных местах на Земле.

Хотя температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия, на высоте примерно 50 км температура не такая высокая – примерно от 30 до 70 градусов Цельсия. Такие условия могут выдержать потенциальные микробы.

Хотя температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия, на высоте примерно 50 км температура не такая высокая – примерно от 30 до 70 градусов Цельсия. Такие условия могут выдержать потенциальные микробы Фото: NASA

Ученые говорят, что наличие аммиака и фосфина в атмосфере Венеры сложно объяснить атмосферными или геологическими процессами, поэтому остается вариант с биологическим происхождением. В прошлом и в этом году ученые обнаружили наличие аммиака, который возник так необъяснимым образом. То же касается и фосфина, который впервые был обнаружен 5 лет назад. Хотя наличие фосфина на Венере вызвало споры в научном сообществе, было доказано, что количество этого газа меняется со временем, а обнаружить его можно только ночью, ведь днем на Венере фосфин разрушает солнечный свет.

В токсичных облаках Венеры могут жить внеземные микроорганизмы Фото: NASA/JPL-Caltech

Теперь ученые представили проект новой мисси на Венеру, которая должна предоставить данные о наличии фосфина, аммиака и других газом, богатых водородом, которых не должно быть на Венере, с близкого расстояния. То есть во время исследования атмосферы горячей планеты. Цель миссии состоит в том, чтобы окончательно определить появились ли эти газы в результате биологической активности или нет. По сути, ученые хотят обнаружить внеземных микробов, если они действительно существуют на Венере.

Ученые предлагают отправить на Венеру зонд под названием VERVE, стоимостью примерно 50 млн евро, который прибудет на орбиту вокруг Венеры на борту более крупного космического аппарата EnVision Европейского космического агентства. Цель этой миссии изучить поверхность, атмосферу и недра Венеры, и ее запуск запланирован на 2031 года. Но зонд VERVE будет проводить отдельное исследование атмосферы горячей планеты.

Ученые предлагают отправить на Венеру зонд под названием VERVE, стоимостью примерно 50 млн евро, который прибудет на орбиту вокруг Венеры на борту более крупного космического аппарата EnVision Фото: phys.org

Как уже писал Фокус, скрытые астероиды возле Венеры могут врезаться в нашу планету, как показывает еще одно исследование.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, что прямо сейчас поверхность Венеры меняется.

Еще Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб отметил трехлетие снимком Кошачьей лапы размером 90 световых лет. Телескоп Уэбб уже три года работает в космосе на расстоянии 1,5 млн км от Земли и наблюдает за разными объектами и структурами во Вселенной. В качестве подарка на свой День рождения телескоп Уэбб сделал потрясающую фотографию туманности NGC 6334.