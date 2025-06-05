Скрытая угроза: убийцы городов возле Венеры могут врезаться в нашу планету (фото)

Ученые считают, что пока не обнаруженные крупные астероиды, которые находятся возле планеты Венера в будущем могут столкнуться с Землей и нанести большой ущерб.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

По словам астрономов, на одной орбите с Венерой, по которой планета вращается вокруг Солнца, также находятся 20 больших астероидов, которые скорее всего прибыли из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

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Все эти камни имеют размер, как считается, более 140 метров, а значит это так называемые астероиды-убийцы городов, которые потенциально могут разрушить густонаселенные районы на Земле, если упадут на нашу планету.

Эти астероиды сейчас не представляют угрозы для Земли, но в будущем из-за гравитационного влияния Земли, они могут изменить свою траекторию полета. Это может произойти из-за близкого сближения Земли и Венеры, которая является самой близкой к нам планетой. Во время вращения вокруг Солнца Венера в самой близкой точке орбиты находится на расстоянии примерно 40 млн км от нас.

В то же время, как показало моделирование, на одной орбите с Венерой находится намного больше потенциально опасных астероидов, которые еще скрываются, ведь их сложно обнаружить из-за яркого света Солнца. Эти астероиды могут иметь другие траектории полета, чем уже известные и могут угрожать нашей планете, если их орбитальное движение изменится.

Планета Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые с помощью моделирования выяснили, как могут вести себя эти астероиды в течение ближайших 36 000 лет. Исследование показало, что в течение этого периода угроза столкновения астероидов Венеры с Землей действительно существует. Но насколько большая вероятность такого события сказать очень сложно, говорят ученые.

Фотография Венеры, сделанная солнечным зондом "Паркер" в 2021 году Фото: wikipedia

Астрономы говорят, что с уверенностью можно сказать, что в ближайшем будущем эти астероиды точно не врежутся в нашу планету, но, когда именно это может произойти в более отдаленном будущем спрогнозировать сложно.

Транзит Венеры на фоне Солнца. Фотография составлена из нескольких десятков изображений Фото: NASA

Ученые говорят, что в любом случае нужно наблюдать за астероидами Венеры, а также постараться обнаружить те космические камни, которые еще скрываются. В конце этого года начнет работу новая мощная Обсерватория имени Веры Рубин в Чили, которая должна помочь обнаружить потенциально опасные астероиды возле Венеры.

С другой стороны, астрономы считают, что следует отправить космический аппарат на орбиту Венеры, который скорее всего сможет предоставить более точные данные о скрытых объектах.

Напоминаем, что Венера – это вторая планета от Солнца, а диаметр этой планеты всего примерно на 700 км меньше диаметра Земли. Это самая жаркая планета в Солнечной системе, ведь средняя температура на Венере составляет плюс 462 градуса Цельсия. Даже на Меркурии, ближайшей планете к Солнцу, температура меньше.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование предполагает, что планета Венера больше похожа на Землю, чем считалось.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появились гигантский рот и глаза. Дыра на Солнце, похожая на рот, размером примерно, как 5 Юпитеров, выбрасывает потоки солнечных частиц в направлении Земли.