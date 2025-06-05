Прихована загроза: вбивці міст біля Венери можуть врізатися в нашу планету (фото)

Вчені вважають, що поки що не виявлені великі астероїди, які розташовані біля планети Венера, у майбутньому можуть зіткнутися із Землею і завдати великої шкоди.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

За словами астрономів, на одній орбіті з Венерою, якою планета обертається навколо Сонця, також перебувають 20 великих астероїдів, які, найімовірніше, прибули з головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

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Усі ці камені мають розмір, як вважається, понад 140 метрів, а отже це так звані астероїди-вбивці міст, які потенційно можуть зруйнувати густонаселені райони на Землі, якщо впадуть на нашу планету.

Ці астероїди зараз не становлять загрози для Землі, але в майбутньому через гравітаційний вплив Землі, вони можуть змінити свою траєкторію польоту. Це може статися через близьке зближення Землі та Венери, яка є найближчою до нас планетою. Під час обертання навколо Сонця Венера в найближчій точці орбіти перебуває на відстані приблизно 40 млн км від нас.

Водночас, як показало моделювання, на одній орбіті з Венерою перебуває набагато більше потенційно небезпечних астероїдів, які ще ховаються, адже їх складно виявити через яскраве світло Сонця. Ці астероїди можуть мати інші траєкторії польоту, ніж уже відомі, і можуть загрожувати нашій планеті, якщо їхній орбітальний рух зміниться.

Планета Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Вчені за допомогою моделювання з'ясували, як можуть поводитися ці астероїди протягом найближчих 36 000 років. Дослідження показало, що протягом цього періоду загроза зіткнення астероїдів Венери із Землею дійсно існує. Але наскільки велика ймовірність такої події сказати дуже складно, кажуть учені.

Фотографія Венери, зроблена сонячним зондом "Паркер" у 2021 році Фото: wikipedia

Астрономи кажуть, що з упевненістю можна сказати, що в найближчому майбутньому ці астероїди точно не вріжуться в нашу планету, але, коли саме це може статися у віддаленішому майбутньому спрогнозувати складно.

Транзит Венери на тлі Сонця. Фотографія складена з декількох десятків зображень Фото: solar-system

Учені кажуть, що в будь-якому разі потрібно спостерігати за астероїдами Венери, а також постаратися виявити ті космічні камені, які ще ховаються. Наприкінці цього року почне роботу нова потужна Обсерваторія імені Віри Рубін у Чилі, яка має допомогти виявити потенційно небезпечні астероїди біля Венери.

З іншого боку, астрономи вважають, що слід відправити космічний апарат на орбіту Венери, який найімовірніше зможе надати точніші дані про приховані об'єкти.

Нагадуємо, що Венера — це друга планета від Сонця, а діаметр цієї планети всього приблизно на 700 км менший за діаметр Землі. Це найспекотніша планета в Сонячній системі, адже середня температура на Венері становить плюс 462 градуси Цельсія. Навіть на Меркурії, найближчій планеті до Сонця, температура менша.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження припускає, що планета Венера більше схожа на Землю, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилися гігантський рот і очі. Діра на Сонці, схожа на рот, розміром приблизно, як 5 Юпітерів, викидає потоки сонячних частинок у напрямку Землі.